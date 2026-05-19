El Municipio de General Madariaga rechaza el intento de recorte a la Ley de Zona Fría

MADARIAGA





Ante la preocupación generada por el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, el Municipio de General Juan Madariaga ratificó su absoluto rechazo a cualquier intento de derogación o modificación regresiva de los beneficios automáticos establecidos por la Ley N° 27.637.





Desde el Ejecutivo local enfatizaron que la incorporación de Madariaga a este régimen no fue producto del azar, sino el fruto de intensas gestiones realizadas para que la ciudad fuera contemplada dentro de una normativa que demandó un enorme esfuerzo institucional. Por ello, las autoridades ya se encuentran articulando acciones concretas para fijar una postura firme y defender un derecho legítimamente adquirido por la comunidad.





Un retroceso que golpea a la economía familiar





El proyecto en debate propone eliminar el beneficio automático del descuento del 30% general —y del 50% para sectores vulnerables— sobre el componente de gas para todas las zonas incorporadas en 2021, entre ellas General Madariaga y gran parte de la provincia de Buenos Aires.





De aprobarse sin modificaciones, el subsidio quedaría reservado exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.





Para el resto de los distritos, este derecho pasaría a transformarse en una prestación condicional, sujeta a un registro de vulnerabilidad socioeconómica (Subsidios Energéticos Focalizados), cuyos criterios y montos quedarían sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, sin intervención ni control del Congreso.





“Este proyecto convierte un derecho consagrado por ley en una prestación condicionada. No estamos frente a una reforma tarifaria justa, sino ante un recorte encubierto que traslada incertidumbre económica a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad”, remarcaron desde el Ejecutivo.





Trabajo conjunto en defensa de los vecinos





A través de la Dirección de Defensa del Consumidor, el Municipio realiza un seguimiento permanente del avance legislativo de la iniciativa y mantiene un trabajo articulado con municipios del sudeste bonaerense que también se verían afectados por esta medida.





Además, se han mantenido reuniones con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para coordinar acciones institucionales conjuntas en defensa del beneficio.





Finalmente, el Ejecutivo local reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los madariaguenses y aseguró que continuará impulsando todas las gestiones necesarias para evitar una medida que implicaría desproteger a miles de familias frente a las condiciones climáticas de nuestra región.