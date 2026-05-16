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Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Redacción CNM mayo 16, 2026

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La sandía es una de las frutas más consumidas durante los meses de calor, especialmente por su alto contenido de agua y su capacidad refrescante. Sin embargo, hay una parte que casi siempre termina en la basura y que empezó a ganar protagonismo dentro de las tendencias de alimentación saludable: las semillas .

Aunque muchas personas las descartan automáticamente, especialistas en nutrición remarcan que contienen nutrientes interesantes y pueden aprovecharse para preparar una infusión natural muy fácil de hacer.

En particular, hervir semillas de sandía comenzó a popularizarse por los posibles beneficios que aporta para la digestión, la hidratación y el funcionamiento del organismo.

Una de las propiedades más mencionadas del té de semillas de sandía es su efecto diurético natural , motivo por el cual muchas personas lo consumen para ayudar a eliminar líquidos y favorecer la depuración del cuerpo.

Además, las semillas contienen fibra natural, antioxidantes, minerales y compuestos vegetales beneficiosos .

Gracias a eso, esta infusión también suele relacionarse con beneficios digestivos y con la regulación del tránsito intestinal.

Especialistas señalan que el té de semillas de sandía puede ser útil en situaciones como:

Las fibras presentes en las semillas ayudan a estimular el funcionamiento intestinal, mientras que el alto contenido de agua de la infusión favorece la hidratación general del cuerpo.

Además, los antioxidantes contribuyen a combatir el daño generado por los radicales libres, asociados al envejecimiento celular y distintas enfermedades crónicas.

La infusión puede tomarse caliente , fría , con unas gotas de limón, con edulcorante e incluso mezclada con un poco de pulpa de sandía licuada.

Fuente: TN


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