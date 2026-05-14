Hervir ajo y orégano: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Los malos olores , la sensación de encierro y el aire cargado suelen ser problemas frecuentes en distintos ambientes del hogar. La situación puede tornarse aún más molesta durante los días fríos o lluviosos, cuando las ventanas permanecen cerradas durante varias horas.

Ante esta situación, existen diferentes trucos caseros que prometen mejorar el aroma de la casa y generar una sensación más fresca. Entre ellos, hay uno muy popular que propone hervir ajo con orégano , dejar que el vapor se expanda y usar la preparación en distintos ambientes.

La idea es aprovechar el intenso aroma natural de estos ingredientes para refrescar el hogar y ayudar a neutralizar olores. Aunque puede ser un método efectivo para mejorar el ambiente, hay que tener en cuenta que no reemplaza una limpieza profunda cuando existen problemas de humedad o suciedad acumulada.

La función principal de esta preparación es actuar como aromatizante casero natural para distintos espacios de la casa. En específico, hay que hacer una infusión concentrada con ajo y orégano, luego dejar que libere vapor o colocarla en recipientes pequeños en los ambientes.

En cuanto a la frecuencia de utilización, la recomendación es repetir el procedimiento cada vez que el aroma desaparezca. Puede hacerse más seguido en épocas frías o lluviosas.

La efectividad de esta preparación se basa en su aroma intenso. Tanto el ajo como el orégano contienen compuestos aromáticos y aceites esenciales que se liberan todavía más cuando hierven en agua caliente.

Aunque ese perfume puede resultar fuerte para algunas personas, también ayuda a neutralizar olores del ambiente , como humedad, cocina o encierro.

En tanto, hay ciertas medidas que pueden tomarse para potenciar el efecto. Entre ellas, es importante mantener ventilados los ambientes, limpiar telas y evitar acumulación de humedad.

Fuente: TN