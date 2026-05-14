Adiós al trapo de microfibra: la alternativa que recomiendan los expertos en limpieza este 2026

Durante años, el trapo de microfibra fue uno de los elementos más elegidos para la limpieza del hogar gracias a su practicidad, su facilidad para eliminar suciedad y su capacidad para adaptarse a casi cualquier superficie.
Sin embargo, en 2026 comenzó a consolidarse una alternativa que cada vez gana más espacio entre los profesionales de la limpieza: el trapo sueco .
Fabricado principalmente con celulosa y fibras naturales , este producto se destaca por su gran poder de absorción, su resistencia y su capacidad para limpiar sin dejar marcas ni rayaduras. Por eso, cada vez más especialistas lo incorporan como herramienta principal para la limpieza cotidiana del hogar.
A diferencia del clásico trapo de microfibra, el trapo sueco puede absorber hasta 20 veces su peso en líquido , una capacidad que lo vuelve ideal para superficies donde se utiliza mucha agua o productos de limpieza.
Además, su textura acolchada facilita el agarre y permite una limpieza uniforme sin dejar pelusas ni residuos.
Los expertos destacan que esta alternativa ofrece varias ventajas:
Estas características hacen que sea útil en baños, cocinas y superficies vidriadas.
Los profesionales recomiendan utilizar este tipo de trapo en tareas donde la absorción sea clave.
Entre los usos más frecuentes aparecen:
También es ideal para la limpieza diaria, ya que elimina restos de agua y suciedad sin necesidad de aplicar demasiada fuerza.
Pese al crecimiento del trapo sueco, el de microfibra todavía conserva una ventaja importante: su flexibilidad.
Gracias a su estructura más blanda y adaptable, resulta más práctico para limpiar:
Por eso, muchos especialistas recomiendan combinar ambos productos para aprovechar lo mejor de cada uno.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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