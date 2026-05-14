Adiós al trapo de microfibra: la alternativa que recomiendan los expertos en limpieza este 2026

Durante años, el trapo de microfibra fue uno de los elementos más elegidos para la limpieza del hogar gracias a su practicidad, su facilidad para eliminar suciedad y su capacidad para adaptarse a casi cualquier superficie.

Sin embargo, en 2026 comenzó a consolidarse una alternativa que cada vez gana más espacio entre los profesionales de la limpieza: el trapo sueco .

Fabricado principalmente con celulosa y fibras naturales , este producto se destaca por su gran poder de absorción, su resistencia y su capacidad para limpiar sin dejar marcas ni rayaduras. Por eso, cada vez más especialistas lo incorporan como herramienta principal para la limpieza cotidiana del hogar.

A diferencia del clásico trapo de microfibra, el trapo sueco puede absorber hasta 20 veces su peso en líquido , una capacidad que lo vuelve ideal para superficies donde se utiliza mucha agua o productos de limpieza.

Además, su textura acolchada facilita el agarre y permite una limpieza uniforme sin dejar pelusas ni residuos.

Los expertos destacan que esta alternativa ofrece varias ventajas:

Estas características hacen que sea útil en baños, cocinas y superficies vidriadas.

Los profesionales recomiendan utilizar este tipo de trapo en tareas donde la absorción sea clave.

Entre los usos más frecuentes aparecen:

También es ideal para la limpieza diaria, ya que elimina restos de agua y suciedad sin necesidad de aplicar demasiada fuerza.

Pese al crecimiento del trapo sueco, el de microfibra todavía conserva una ventaja importante: su flexibilidad.

Gracias a su estructura más blanda y adaptable, resulta más práctico para limpiar:

Por eso, muchos especialistas recomiendan combinar ambos productos para aprovechar lo mejor de cada uno.

Fuente: TN