“Hay balas para todos”: un adolescente de 16 años disparó contra la casa de un compañero de escuela en Lanús

Un adolescente de 16 años fue captado por las cámaras de seguridad de una vivienda mientras disparaba con un arma de fuego contra el frente de la casa de un compañero de escuela en Villa Caraza, partido de Lanús. El chico fue identificado, y aunque allanaron su casa no pudieron encontrar el arma y tampoco lo detuvieron.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, horas después de que tanto el agresor como el chico que reside en el inmueble baleado tuvieran una pelea dentro de la Escuela N°77 a la que ambos asisten.

Según se puede observar en el video que difundió TN , el atacante se presentó en la casa de la calle Hernandarias y disparó una vez al aire. Una hora más tarde, volvió y baleó el frente de la vivienda . Nadie resultó herido en ninguno de los dos ataques.

Fue la dueña de la casa, mamá de uno de los chicos involucrados en la pelea, quien hizo la denuncia luego de ver las cámaras de seguridad que se encuentran en el frente. Así, la Policía logró identificar al agresor por las imágenes, confirmando que se trataba de un chico de 16 años. A partir de allí, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del acusado.

El allanamiento se hizo el fin de semana en la casa del atacante en Villa Diamante, ubicada también en el partido de Lanús. El chico fue notificado de la apertura de la causa por “abuso de armas”, y se le incautó la ropa que usó el día del ataque. Sin embargo, no encontraron el arma y tampoco fue detenido .

La causa está siendo investigada por la fiscal Natalia Milione, de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y el Juzgado de Garantías del Joven. Según medios locales, el adolescente habría publicado en sus redes una amenaza en la previa: “Pónganse pillos porque hay balas para todos”.

Fuente: Clarín