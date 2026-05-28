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Hay advertencia por niebla en Buenos Aires y otras dos provincias para hoy, jueves 28 de mayo

Redacción CNM mayo 28, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla para este jueves 28 de mayo. El fenómeno afectará principalmente durante las primeras horas de la mañana a gran parte de Buenos Aires (no incluye CABA), Entre Ríos y Santa Fe .

" El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad “, detalla el organismo.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica , un escenario típico de esta época del año.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente hacia el fin de semana.

Si bien la niebla y las neblinas seguirán presentes durante las primeras horas de algunas jornadas, no se esperan lluvias y las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año.

Fuente: TN


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