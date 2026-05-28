Hay advertencia por niebla en Buenos Aires y otras dos provincias para hoy, jueves 28 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla para este jueves 28 de mayo. El fenómeno afectará principalmente durante las primeras horas de la mañana a gran parte de Buenos Aires (no incluye CABA), Entre Ríos y Santa Fe .

" El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad “, detalla el organismo.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica , un escenario típico de esta época del año.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente hacia el fin de semana.

Si bien la niebla y las neblinas seguirán presentes durante las primeras horas de algunas jornadas, no se esperan lluvias y las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año.

Fuente: TN