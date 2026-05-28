El Gobierno apeló la cautelar para postergar las deudas con los prestadores de discapacidad de PAMI

CÓRDOBA.- Las autoridades nacionales apelaron la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que obliga a regularizar en 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud . El magistrado confirmó a LA NACION que concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que “ la cautelar sigue vigente ” mientras se espera que se expida la Cámara Federal. Además, se mantiene la medida porque el Gobierno “está en mora”.

EL fallo de Vaca Narvaja tiene diez días y es la respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra , en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos cordobeses.

El juez estableció un “máximo de 72 horas” para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales. La medida apunta a proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD); busca asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según plantean los amparistas, están “ en riesgo por la falta de pagos ”.

En su resolución, Vaca Narvaja enfatiza que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones.

“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala la resolución.

Respecto del pasaje gratuito en colectivos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, el Gobierno nacional salió al cruce de las publicaciones de que podrían cortarse a partir de la resolución 28/2026 que eliminó el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros, por lo que ahora estas compañías deben absorber el costo total de los viajes.

FALSO. BASTA DE MENTIRAS Y DE MANIPULAR LA REALIDAD PARA ENSUCIAR. Con la Resolución 28/2026, el Gobierno del Presidente Javier Milei no genera ningún perjuicio ni daño a los beneficiarios. La misma no elimina los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados,… https://t.co/BJZRNDKmCk

A través de la Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que: “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis”. Añadió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “va a seguir controlando que lo cumplan. Lo que se elimina es el subsidio que el Estado les pagaba a las empresas por esos pasajes. Con el nuevo régimen de libertad tarifaria, ya no corresponde que el Estado les compense ese costo. Ahora las empresas lo absorberán”.

Frente a la medida, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) señaló que la medida “llega en pleno litigio judicial, con una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones de pesos y una intimación de la Justicia federal pendiente de cumplimiento”.

Fuente: La Nación