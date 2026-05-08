Hantavirus en el crucero: Tierra del Fuego descarta que los contagios hayan comenzado en Ushuaia

El Gobierno de Tierra del Fuego salió a despegarse del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius , por el que tres pasajeros murieron y cinco personas resultaron contagiadas. El director provincial de Epidemiología aseguró este viernes que son "prácticamente nulas" las posibilidades de que se haya contagiado en Ushuaia la pareja neerlandesa que mostró los primeros síntomas de la enfermedad.

Así, descartó la primera hipótesis que manejaban las autoridades: que el contagio se inició en un basural en el que el matrimonio hizo avistamiento de aves.

"Es una situación bastante azarosa . Circunstancialmente le tocó a este barco partir del puerto de Ushuaia, pero en caso de partir de cualquier puerto del mundo se iba a dar la misma la misma situación. El hantavirus es una enfermedad inespecífica con un periodo de incubación bastante largo", dijo Juan ​Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego.

Luego tomó su computadora, anticipó que iba a ser "un poco gráfico" y mostró una diapositiva en blanco. "Estos son los casos de hantavirus que tuvimos en la provincia: cero", subrayó.

Tras los primeros diagnósticos de hantavirus, la investigación apuntaba a la posibilidad firme de que los contagios iniciales hubieran tenido lugar en un basural a cielo abierto a la entrada de Ushuaia que suele ser frecuentado por observadores de aves.

De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación habían anticipado que personal del Instituto Malbrán iría a la capital fueguina "para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", aunque remarcaban que la provincia "no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996".

Los casos de hantavirus detectados en el crucero son de la cepa Andes, cuyo responsable de transmisión es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) pero que también puede contagiarse persona a persona.

En esa sintonía se explayó Petrina este viernes. "La escasez que hay de este roedor y a su vez el estado sanitario histórico que tuvo la provincia, sumado al corto periodo que pudo haber estado expuesta esta pareja a esa a esos roedores, disminuye enormemente la posibilidad que haya sido acá", profundizó el funcionario.

En cambio, apuntó al recorrido previo de la pareja por otras provincias argentinas y por Chile. "Estuvieron en zonas donde sí hay brotes, en febrero en la zona intermedia-media de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad", apuntó el director.

Y concluyó: "Es claro que no es Ushuaia el lugar que tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá pero es muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad".

En rigor, la pareja neerlandesa llegó a la Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajó en auto durante 40 días. Cruzó a Chile el 7 de enero. Siguió allí su recorrido durante otros 24 días.

Regresaron a la Argentina por Neuquén el 31 de enero e hicieron una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego retornaron vía Mendoza, desde donde atravesaron varias provincias durante 20 días hasta llegar a Misiones.

El 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a la Argentina para ir a Ushuaia, donde subieron al crucero. La embarcación, que venía de hacer una expedición turística por la Antártida, partió el 1° de abril desde el puerto de Ushuaia.

Fuente: Clarín