El estetoscopio en el cine

“Un doctor en la campiña” es una empática película francesa de 2016, dirigida por Thomas Lilti. Narra la historia de un médico rural que no sólo atiende a los pacientes de casa en casa, los conoce por nombre y sabe sus dolencias sino que actúa como un moderador social: la gente que está sola, los prejuicios de género, los embarazos no deseados, las enfermedades mentales. Pero el médico se enferma de cáncer y ya no puede solo. Una joven profesional de la ciudad va a ayudarlo. Para ella, el ritmo propio de la campiña es un aprendizaje, para él, la enseñanza pasa por saber delegar.

¿Las enfermedades nos obligan a tomar decisiones? De esto trata “Mi vida sin mí”, una producción hispanocanadiense dirigida por Isabel Coixet. Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que está casi siempre desempleado, una madre difícil y un padre preso. Luego de un desmayo, le diagnostican un cáncer que no se puede tratar y ella queda preocupada por el futuro de sus hijas. En un acto de amor, presenta a una amiga a su aún marido pensando que a futuro, quizás, le ayude a estabilizar su vida.

Fuente: Clarín