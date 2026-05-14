Habló Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni: “Acá todo el mundo trabaja en negro”

Matías Tabar, el contratista que hizo la remodelación de la casa en el country Indio Cuá del jefe de Gabinete , Manuel Adorni, habló hoy y confirmó que el monto final de la obra fue de 245 mil dólares . También señaló que el pago se hacía en negro y en dólares .

Además, contó que conoció al funcionario (al que se refirió como “Manu”) en abril de 2024, a través de la dueña de una inmobiliaria del barrio, que le ofreció la casa a Adorni. “La casa estaba bien estructuralmente pero no estaba buena en gustos y (Adorni) le quería ‘dar una lavadita de cara’ ”, explicó.

Tabar aclaró en una entrevista con Radio Rivadavia que el presupuesto inicial de la obra fue de 85 mil dólares más 9 mil de la remodelación de la pileta , pero después hubo “cosas que se fueron sumando”.

“ La obra se demoró un poco más de lo normal . No sabía que iba a terminar costando eso la obra”, afirmó.

El contratista aseguró que tenía un “trato normal” con Adorni, y que no le facturó porque así se maneja normalmente con cualquier cliente . “Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa declara todo”, afirmó.

“Todo fue en efectivo” , señaló y dijo que el propio Adorni le daba los dólares en billete. “Yo con él me manejaba en dólares”, reconoció Tabar, que también admitió que el jefe de Gabinete no le pedía recibos.

“Hoy con el diario del lunes parece que fue una masacre la obra , pero no fue así, fue una obra normal de un vecino del country, pero no era una obra en la fueran a llover dólares”, señaló Tabar.

“Acá todo el mundo trabaja en negro” , aseguró el contratista, respecto a toda la cadena de la obra. “No quiere decir que esté bien”, aclaró.

Sobre los valores de la obra, Tabar señaló que fueron “normales”. “ La parrilla es muy linda , pero abarca el trabajo, el valor que aparece es solo un resumen. Este modelo era el básico. No es una casa despampanante, es una casa chica. Fue una obra sencilla, de muy buen gusto. Se le puso decoración y onda. No es una casa de lago de Nordelta. Es una casa prolijita y bien hecha", afirmó.

“ No tiene nada despampanante la casa . Se le hizo un buen trabajo de pintura, se hicieron un montón de muebles, una parrilla. El carpintero trabaja bien y barato", insistió el contratista.

“Fue una situación normal, yo era el intermediario, por ahí él pedía una rebaja , y por ahí la conseguía. Para mí era una persona totalmente distinta a lo que es su función, lamento estar atravesando todo esto", afirmó.

“ Pagó todo en tiempo y forma , nunca tuve ese problema. Es muy claro, se entrega el anticipo y antes de estar terminada la obra tiene que estar todo pago", afirmó Tabar, quien no quiso hablar de las llamadas que le hizo Adorni antes de que fuera a declarar, aunque aclaró que no se sintió presionado.

“Me gustaría hablar con él, lo adoro, conviví con él como dos años, con él, su mujer, sus hijos, es una cagada tener que transitar todo esto. hice de todo para que estén contentos”, afirmó Tabar sobre Adorni.

El contratista también señaló que le duele que el presidente Javier Milei lo haya tratado de kirchnerista. “ Me shockeó en su momento , pero pensé mucho y entiendo que es el presidente que votamos, que es una persona demasiado inteligente y que a veces se le vienen cosas a la cabeza y las expresa. Yo lo perdoné y yo lo voté. Me acordé las caras de él cuando decía ‘acepto su opinión, vivimos en un país democrático”, dijo.

“ A mi familia le pido perdón públicamente . Fueron días de llantos por aparecer en la tele, en Internet, salía a caminar con el perro y aparecían carteles que decían cosas mías, que soy un chorro, un delincuente, esas cosas afectaron a mi padre, a mis hijos, a mi compañera de vida. Ahora creo que están volviendo a la normalidad, más tranquilos", señaló Tabar.

“La moraleja creo que es que no quisiera estar en ninguno de esos lugares (la política) , se termina levantando como una boludez y se termina convirtiendo en algo grande.

Al ser consultado sobre si los pagos en negro de Adorni entran en contradicción con los postulados de transparencia del Gobierno, respondió: “No es una persona que esté pensando en dañar al país, no me dio esa sensación, considero dentro mío que no es así. Considero que el estar expuesto en un lugar poderoso, te lleva a que te busquen todo y termina en una catástrofe. Lo entiendo, si pecó, pecó de poca experiencia . Por una pavada termina desencadenando en un despelote nacional".

Fuente: La Nación