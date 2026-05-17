Guillermo Francos habló sobre su salida del Gobierno y no descartó volver a la política

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos habló de su salida del gobierno de Javier Milei y no descartó volver a la política, de la cual no participa desde su renuncia en noviembre de 2025. “Es muy difícil saber dónde va a jugar uno. A los que nos gusta siempre esperamos poder seguir haciéndolo”, dijo el exfuncionario en diálogo con José del Rio en LN+.

“Yo cumplí una etapa y el Presidente entendió eso. Pero no importa que esté o no en la función, yo creo en la transformación. Yo no me planteo volver como una posibilidad, creo que para los que nos gusta hay una esperanza de seguir haciendo política”, afirmó Francos.

A su vez, declaró que es “muy temprano” para hablar de quién será el próximo candidato a jefe de Gobierno y aclaró que, si bien nació en la provincia de Buenos Aires, desde hace tiempo tiene su domicilio en la ciudad.

Asimismo, frente a las elecciones presidenciales de 2027, el exfuncionario intervino en el intercambio entre los Macri y el Gobierno por el rol de Pro , y sostuvo que cree que va a haber una “confluencia”, a pesar de que el partido amarillo tenga su propio candidato, tal como ocurrió en 2023. “Dependerá mucho de cómo se de la situación del momento. Falta todavía”, remarcó.

“El Pro fue un partido con relevancia, con representación parlamentaria y Macri tuvo un papel importante en la organización política y partidaria en la Argentina. Respecto de lo demás, y lo ha dicho, Macri apoyará las políticas con las que coincidan y por ahí no apoyará otras cosas”, subrayó.

Fuente: La Nación