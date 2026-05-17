El resumen de la dramática victoria de Belgrano ante Argentinos Juniors: el Pirata estuvo muerto dos veces, se recuperó y jugará la final del Torneo Apertura ante River

Belgrano de Córdoba dio el golpe en La Paternal ante Argentinos y jugará la final del Torneo Apertura frente a River el próximo domingo en Córdoba. El equipo de Nico Diez tuvo un arranque de fútbol total y a los 7 minutos ya ganaba 1-0 gracias a una a puro toque que finalizó Jainikoski. Pero el local no pudo ampliar y, en el segundo tiempo, los de Zielinski emparejaron el trámite y alcanzaron la igualdad cuando se jugaba el quinto minuto adicionado al suplementario. En los dos tiempos extra persistió la igualdad y finalmente el conjunto cordobés se impuso en una definición dramática con tiros desde el punto del penal.

Quince años después, Franco Vázquez y Ricardo Zielinski estarán en un partido histórico ante River. Es que el Mudo y el entrenador son los únicos dos sobrevivientes de la Promoción 2011 (también está Juan Carlos Olave como ayudante de campo), cuando Belgrano se impuso y decretó el descenso del equipo millonario a Segunda. De aquella primera vez en la historia para uno de los grandes del fútbol argentino a esta primera vez en una final para el Pirata Cordobés. LEER MÁS .

A un paso de alcanzar la gloria quedó Belgrano, que el domingo que viene jugará la final del Torneo Apertura ante River en el estadio Mario Alberto Kempes para intentar ganar el primer título de su historia en la máxima categoría. Y el botín de esta semifinal en La Paternal fue para el Pirata porque Argentinos no lo liquidó cuando pudo y porque los de Ricardo Zielinski no se rindieron hasta el final y lo empataron 1 a 1 de manera épica en el último minuto adicional del tiempo regular. Todo se definió en los penales, un karma para el Bicho (perdió las últimas siete definiciones por esa vía), por 4 a 3 a favor del visitante en una tanda de locos. LEER MÁS .

Imagino que para el neutral fue un partidazo, los dos haciendo las cosas bien: siempre trato de reconocer al rival, Argentinos es un gran equipo. En el primer tiempo no encontrábamos el futbol que queríamos, pero con garra y corazón demostramos lo que es esta camiseta. Hoy, antes de salir al hotel, la gente nos fue a alentar, estamos agradecidos, somos una familia en Belgrano. Gracia a Dios estamos por primera vez en una final", arrancó el Chino. "Merecíamos el empate, por suerte lo pudimos empatar. El tiempo extra se juega con el corazón más que con las piernas", siguió el 10 Pirata que se quedó con un sabor agridulce: "En los penales mal porque erré, pero siempre confié en mis compañeros. Sabíamos que esto iba a ser así, ahora vamos por todo, porque la ilusión está y tenemos con qué. A partir de mañana pensaremos en la final".

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Argentinos y Belgrano igualan 1-1. Se juegan los últimos 15 minutos, de persistir la igualdad, definirán por penales el pase a la final del próximo domingo en Córdoba por penales.

El enojo de Nicolás Diez con un plateísta de Argentinos #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/MFTmGVJhub

Argentinos y Belgrano igualaron 1-1 en los 90 y jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos para definir al finalista que enfrentará a River el próximo domingo en Córdoba. En caso de persistir la igualdad, definirán por penales.

¡AGÓNICO EMPATE DE BELGRANO! Uvita Fernández manda la semifinal al alargue #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/AaBz2UgIof

Clarísima del Pirata: Rigoni sacó un centro que Hernandes no pudo conectar en el área chica.

Los equipos de Diez y Zielinksi están a 45 minutos de meterse en la final que se juega el próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30. Gana el local 1-0.

El Bicho le gana 1-0 al Pirata desde los 7 minutos gracias a un golazo de Jainikoski que terminó una jugada a puro toque del equipo de Diez que en los primero minutos fue avasallante aunque no pudo ampliar el marcador y se fue al vestuario ganando por la mínima.

El arquero Cardozo tuvo una salvada milagrosa ante Molina. El partido sigue 1-0 para Argentinos que merece más.

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Finalmente, había poca distancia y el disparo del Chino Zelarrayán dio en la barrera.

El ex Boca sintió una molestia y pidió el cambio. Ingresa Falcón.

¡GOLAZO DEL BICHO! Lo gana Argentinos con gol de Jainikoski ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/cBdk8h3BRy

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NOS ENCANTA LO QUE SOMOS 🏴‍☠️ ¡Vamos, #Belgrano de mi vida! pic.twitter.com/hzBNnJjY3T

#AAAJ Estos son los convocados por Nicolás Diez para enfrentar a Belgrano por la semifinal de la Liga Profesional de Fútbol. 🏆 Torneo Apertura Mercado Libre 🗓️ Domingo 17/05 ⌚ 17 🏟️ Estadio Diego Armando Maradona pic.twitter.com/0HzeI0Naku

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

El "Pirata" surfeó la ola de malos resultados en la fase regular y se metió entre los cuatro mejores después de eliminar en el clásico a Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe, tras ser quinto en la Zona B con 26 puntos.

Recuperará a Lucas Passerini, su centrodelantero, quien fue expulsado contra Talleres.

El conjunto de La Paternal viene de ganarle 1-0 a Huracán como local por los cuartos con un gol de Tomás Molina , en el alargue. Antes, había superado en octavos 2 a 0 a Lanús , también en su casa, gracias a los tantos de Francisco Álvarez y Alan Lescano. Los dirigidos por Nicolás Diez fueron uno de los mejores equipos de la Zona B y culminaron terceros con 29 puntos, lo que les permite jugar las semifinales en el estadio Diego Armando Maradona.

El peso de la localía es una de las principales armas para el "Bicho", casi imbatible jugando en La Paternal. De los últimos 25 partidos en La Paternal, el Bicho ganó 17, empató seis y perdió tan solo dos : 1-0 ante Barcelona de Ecuador (queda eliminado por penales en la Fase 2 de la Copa Libertadores) y 2-0 frente a Aldosivi en la fecha 10 del Apertura 2025.

Fuente: Clarín