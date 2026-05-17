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Las impactantes imágenes del hotel Huemul de Bariloche después del feroz incendio

Redacción CNM mayo 17, 2026

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Un descuidado intento de quema de residuos forestales terminó en tragedia para Bariloche: el hotel Huemul , considerado uno de los íconos de la ciudad, quedó completamente destruido por el fuego . El siniestro, que se desató el sábado por la tarde, dejó imágenes impactantes y un saldo de pérdidas incalculables para el turismo local.

Según confirmó el

La quema, que debía ser controlada y autorizada, se salió de control. Una chispa alcanzó una enredadera seca pegada a la pared del hotel y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó por la estructura, compuesta en gran parte por madera antigua y barnices altamente inflamables.

El Huemul estaba cerrado al público y en pleno proceso de mantenimiento, preparándose para la temporada de invierno, la más importante del año para Bariloche. En sus habitaciones, los colchones estaban apilados y las alfombras levantadas, a la espera de los próximos contingentes.

El impacto es doble: por un lado, la pérdida de un edificio histórico y, por otro, la incertidumbre para las empresas de turismo estudiantil que tenían previsto alojar a cientos de egresados en las próximas semanas.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo viento, lo que evitó que las llamas se extendieran hacia el Cerro Runge , cubierto de pinos y considerado un verdadero polvorín.

La avenida Bustillo estuvo cortada durante horas y la congestión fue total. Solo dos bomberos y un civil debieron ser asistidos por inhalación de humo, pero no se registraron víctimas fatales. La investigación apunta a una negligencia grave: la quema se realizó sin autorización y a escasos metros del edificio, en una zona donde la madera y los materiales antiguos facilitaron la propagación del fuego.

Fuente: TN


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