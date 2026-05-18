Guardiola llegó a su título 20 en 10 años en el Manchester City, pero le puso pausa al festejo: “Ni una sola cerveza”

“Ni una sola cerveza”. Pep Guardiola acaba de ganar su título número 20 en diez años con Manchester City pero enseguida le pone pausa al festejo. ¿El motivo? Más allá de la celebración puntual en el estadio con la obtención de la FA Cup y las medallas para los jugadores, el DT catalán explica. “El próximo lunes, después del partido contra el Aston Villa, lo vamos a celebrar con el equipo femenino. El club me dijo que haríamos un desfile en Manchester porque debemos celebrar con ambos equipos, con el femenino también. No, no, no, no tenemos tiempo para celebrar”, cuenta quien marca época en el fútbol mundial.

Es cierto que las vueltas olímpicas potencian los elogios, pero la huella de Pep va más allá de los campeonatos. Es el primero que quiere ganar, no le da lo mismo terminar en la cima que segundo, pero en todos estos años logró superarse a sí mismo. Todo lo que había hecho en Barcelona (y luego en Bayern Munich) había sido muy bueno, pero en Inglaterra logró un salto de calidad desde las búsquedas y las soluciones, desde la conformación de equipos que se fueron reinventando más allá de mantener las bases. Quizás por eso también estuvo más tiempo que en cualquier otro lado.

Guardiola dirigió su primer partido con el Manchester City contra el Sunderland en la temporada 2016/17. Fue un triunfo por 2-1, con goles del Kun Aguero y Paddy McNair, en contra. Había igualado transitoriamente Jermain Defoe. ¿Quedó algún jugador de ese equipo? John Stones (31 años), que este sábado estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó. Hasta hace poco, también podría haber levantado la mano Kevin de Bruyne (ahora en Napoli). Sus “primeros” titulares fueron Willy Caballero; Bacary Sagna, John Stones, Aleksander Kolarov y Gael Clichy; De Bruyne, Fernandinho y David Silva; Raheem Sterling, Sergio Aguero y Nolito. Justo por estas horas se habla de que se irá el último “sobreviviente” (Stones), lo seguiría Bernardo Silva y... ¿Pep también?. “De ninguna manera. De ninguna manera. Me queda un año de contrato”, había dicho el DT catalán en la previa de esta final. De todas formas, en las últimas horas tomó fuerza la chance de que deje el club. En Manchester City están prevenidos: ya tendrían asegurado a Enzo Maresca , su exayudante de campo, en caso de que Pep resuelva irse ahora.

En el partido de este sábado, que finalizó con un triunfo por 1-0 , formó con un esquema 4-2-4 (por más que Omar Marmoush se movió también por detrás de Haaland ); pero intentó ser ofensivo desde el comienzo con Antoine Semenyo y Jeremy Doku por los costados. Y el gol de Semenyo fue sensacional, con una definición de taco luego de una asistencia de Haaland. Fue un tanto de contraataque, aunque eso no le restó mérito a la elaboración y resolución. Incluso Semenyo tuvo la inteligencia de no picar hacia afuera para no quedar él en posición adelantada (en el primer pase) y dejar al noruego para ese movimiento.

“Fue muy importante. Fue un pequeño cambio: normalmente él hace la diagonal y busca el centro para Erling, pero tiene ese instinto y fue un muy buen gol”, explicó luego Guardiola. La figura del partido fue Abdukodir Khusanov , implacable para los cruces y defender cada intento ofensivo de Chelsea.

Y sobre el trofeo analizó: “Es especial ganar, pero tuve la sensación de que la temporada pasada contra el Crystal Palace y hace dos temporadas contra el Manchester United fuimos mejores que hoy, pero en este tipo de partidos los márgenes son mínimos”.

“El Chelsea tuvo siete días para prepararse para la final, nosotros tres y ayer fue una pesadilla. Tardamos literalmente seis horas en llegar desde la ciudad hasta aquí. Los trenes dan bastantes problemas en este país. ¡Seis horas! Nos comportamos bien en algunos momentos, pero en una final los detalles pueden cambiar el rumbo de un partido ”, se quejó -eso sí-, Pep con referencia al tiempo de descanso de su plantel por el partido que Manchester City recuperó ante Crystal Palace (3-0, con goles de Semenyo, Marmoush y Savinho y grandes asistencias de Foden -de taco- y Cherki) entresemana, por la Premier League. El detalle de este sábado resultó a favor del City, de ese movimiento entre Semenyo y Haaland que le dio sentido al gol (y al título).

Guardiola conquistó su 20° título en Manchester City pero también reunió varios récords, publicados por la página oficial del club: El técnico catalán llevó al City hasta ahora al trofeo en tres ocasiones; el City ha establecido una marca al alcanzar las semifinales en cada una de las últimas ocho temporadas, eso se ha logrado gracias a 32 victorias consecutivas en la FA Cup fuera de Wembley, es decir, excluyendo semifinales y finales; el City ha ganado cada uno de los últimos 18 partidos en casa en la FA Cup, estableciendo así la racha de victorias como local más larga de cualquier equipo en la competición propiamente dicha, superando las 17 del Clapham Rovers entre diciembre de 1873 y febrero de 1881; en total, Guardiola ha dirigido 54 partidos de FA Cup como entrenador del City: ganó 46 de ellos ; en el camino el equipo ha marcado la impresionante cifra de 160 goles en ese tiempo, con una media exacta de tres por partido. El City solo ha recibido 23 goles en esos 54 encuentros, lo que deja una diferencia de goles en la competición con Guardiola de +137.. .

Los 20 trofeos se dividen en 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes.

Como buen líder, no se olvida de los futbolistas que fueron importantes aunque ahora hayan perdido su lugar de privilegio y no sean titulares, como el caso de Phil Foden : “Seis jugadores no viajaron y Phil Foden jugó increíble el miércoles por la noche, pero ahora no jugó”. También hizo menciones especiales para Stone y Bernardo Silva.

El equipo femenino del Manchester City se proclamó campeón de Inglaterra también este sábado, por segunda vez en su historia, diez años después de su primer título. Los equipos femenino, masculino y de Promesas desfilarán el 25 de mayo en un autobús de dos pisos desde el centro de la ciudad hasta el Etihad Stadium, confirmó el club en su sitio web.

Guardiola fue felicitado por el príncipe William cuando fue a buscar su medalla de campeón. Después, el técnico del City contempló Wembley y a los aficionados celebrando. “El futuro es brillante”, dijo Guardiola. “Conozco a los chicos, sé cómo se sienten... el año que viene estaremos ahí, seremos mejores la próxima temporada” , dando a entender que cumplirá su contrato (vence en junio de 2027), más allá de las especulaciones. Pero se vendrán días decisivos con respecto a su continuidad.

Pep suma 41 títulos en su carrera: 20 con el Manchester City, 14 con el Barça y 7 con el Bayern Munich. Se acerca a Sir Alex Ferguson, que logró 47. Su filosofía futbolística, sus esquemas y evoluciones, sus diferentes formas de pensar y las variantes desde los nombres, las características y las posiciones marcan la época moderna de la competencia. A tal punto que son varios los entrenadores (muchos de ellos argentinos) que se apropiaron de la frase: “Guardiola generó un problema porque la mayoría pretende copiarlo y...”.

Antes del partido, en la conferencia de prensa, le habían preguntado a Guardiola sobre si podría ser su último título en el City. Y hasta se permitió bromear: “Sí. Pero bueno, si no fuera así... Claro, 19 títulos en 10 años no está nada mal”, dijo. Y luego le preguntaron si algunos daban por echo su éxito en el City tomando como referencia cuando llegó al club inglés: “No tienen que esperar a que me vaya, saben que he sido divertido. He sido jodidamente divertido. Así que, 19 títulos, luchando por 20 en 10 años, no está nada mal, la verdad".

Ya son 20 en el City, 41 en su impresionante carrera como entrenador. Y, por lo que dijo Guardiola, a nadie debería sorprenderle si llegaran a ser más. ¿Dónde? Bueno, eso es lo que anda dando vueltas por la cabeza de Pep en este momento.

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Fuente: La Nación