Detuvieron por portación de arma al joven que mató al playero de Rosario y a dos taxistas cuando era menor

Derian Maximiliano G., de 17 años, fue detenido este lunes e imputado por portación de armas, junto a otros dos jóvenes en Rosario. Cuando tenía 15 y era inimputable, mató al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas .

Según reportaron las autoridades santafesina, agentes del Comando Radioeléctrico informaron durante la madrugada del domingo que dos jóvenes de 17 y uno de 20 años fueron detenidos en la zona de Colastiné y Blomberg tras un patrullaje iniciado por una denuncia por disparos en ese sector del norte de Rosario.

En ese contexto, replicó La Capital , identificaron a tres jóvenes sospechosos, entre los que se encontraba el menor que en marzo de 2024 fue partícipe del asesinato de tres hombres en sus puestos de trabajo.

El informe policial detalla además que los otros dos jóvenes fueron demorados e identificados como Sergio Leonel F. , de 17 años y Laureano Ángel R ., de 20 años.

El mayor de ellos llevaba una pistola calibre .380 cargada con nueve municiones y en el bolsillo tenía otros doce cartuchos, indicaron fuentes del caso. Los tres están demorados a disposición de la Justicia.

En consecuencia, este lunes la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena imputó a Maximiliano G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo.

Mientras tanto, será alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil y se dispuso la participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.

Si bien tomó notoriedad en marzo de 2024 por el asesinato de Bussanich, Maximiliano G. fue detenido en noviembre de 2025 en el marco de otra causa. En esa oportunidad, recordó Noticias Argentinas, se trató de un operativo donde se le encontró droga empaquetada para su venta.

Sobre el crimen del playero, caso que sucedió en una estación de servicio, en el marco de recrudecimiento de la violencia narco en la región, la Justicia determinó que era no punible, por lo que se dispuso su traslado fuera de la provincia, medida que no cumplió.

Ahora, el adolescente confesó que cometió el asesinato por encargo del narco "Chuky Monedita" y que recibió el pago de $ 400.000. También aseguró que tenía la orden de dispararle "a cualquiera" y que mató a Bussanich porque fue a la primera persona con la que se topó.

Fuente: Clarín