Liberaron a “Chelo”, el cantante del Grupo Green, acusado de abuso sexual

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz , el cantante del Grupo Green que había sido detenido en marzo por el presunto abuso sexual de una tiktoker , fue liberado. Lo informó este lunes el abogado que interviene en la causa en representación de la denunciante, y afirmó además que el músico ya dio un show con su banda en el barrio porteño de La Boca. El cantante ya había sido condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una de sus ex parejas.

“Chelo” Torres había sido detenido el 12 de marzo cerca de la 1.30 de la madrugada, en su domicilio ubicado sobre la calle Ucrania al 4000, en Lanús Oeste luego de que Angélica Lilian Escalante -conocida en redes como "Dulce Lilian" - lo denunciase por un presunto abuso sexual.

Según había indicado la mujer en su denuncia, el músico la acercó a su casa en su auto y, tras llegar, le pidió que se pasasen al asiento de atrás del vehículo, en donde la abusó sexualmente . Poco después, Escalante hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo y se inició una causa, que quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal agravado" .

En el marco de esa investigación, el abogado penalista Ignacio Barrios, quien representa a la influencer , realizó un pedido de prisión preventiva al considerar que existe un riesgo procesal si el músico permanece en libertad durante la tramitación del caso. Sin embargo, según indicó el letrado en diálogo con Noticia Argentinas aún a pesar de que la causa continúa en trámite, el pasado 3 de mayo Torres se habría presentado junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.

El abogado de la denunciante indicó además que Lorena Pecorelli, la fiscal interviniente, logró reunir distintas pruebas durante la investigación, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas sobre las que se realizaron pericias genéticas.

“Chelo” ya había sido condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña , hija de una ex pareja suya. Estuvo alojado desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 17 de febrero del 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela , según indicaron a Clarín fuentes penitenciarias.

La denuncia que había dado origen a ese caso la había radicado la madre de la niña, quien convivió con el cantante durante un tiempo junto a sus tres hijas, dos adolescentes y una niña, luego de encontrar a "Chelo" acostado con una de ellas en 2006.

Por ese motivo, el abogado que representa a Escalante considera que el de marzo no fue un caso más. “Estamos ante un patrón sistemático", sostuvo el letrado, quien afirmó además que continuará impulsando medidas ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

Fuente: Clarín