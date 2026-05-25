Furor por la serie Off Campus: la emotiva historia del protagonista que donó un riñón y salvó más de una vida

El estreno de Off Campus generó un fenómeno inusitado en la plataforma Prime Video. La serie, basada en la exitosa saga literaria Kiss Me de Elle Kennedy , rápidamente superó las expectativas propuestas y generó que una gran cantidad de espectadores estén pendientes del desarrollo de esta producción de ocho capítulos.

En paralelo con el boom inusitado de la serie , se conoció un dato de color sobre la historia de vida de Belmont Cameli , quien se pone en la piel de Garrett Graham , el jugador de hockey que es uno de los protagonistas junto a Hannah Wells.

Nacido en los Estados Unidos en 1998, Cameli, a sus 20 años, tomó la decisión de ofrecerse como voluntario para donarle un riñón a su amigo Brendan Flaherty , quien sufría de problemas renales y debía ser trasplantado de urgencia. A partir de ese momento, los médicos del hospital Northwestern Memorial , ubicado en Chicago, comenzaron con una batería de estudios para conocer si eran compatibles.

Para desgracia de ambos, Belmont no pudo donarle su órgano a Brendan, aunque se abrió la posibilidad de que sí lo hiciera con otra persona , quien atravesaba un problema de salud parecido al del amigo de su infancia. Con el visto bueno por parte del actor, la beneficiada fue Clotilde Ruíz , quien, hasta ese momento, era una desconocida en esta historia, pero pudo recibir el trasplante y encaminar su vida .

Este giro radical de la historia no solo benefició a Clotilde Ruíz : al ser parte de un programa de intercambio de órganos, participaron 14 personas, de las cuales siete pudieron recibir la donación necesaria para mejorar su calidad de vida .

“Tuve la bendición y el privilegio de salvar una vida. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos dos riñones sanos, pero miles de personas luchan día a día con un solo riñón que falla. Cada día, 20 personas mueren esperando un trasplante de riñón . Los pacientes pasan un promedio de 3 años y medio en la lista de espera antes de recibir un trasplante, y eso solo si tienen mucha suerte”, detalló Cameli en un posteo de Instagram publicado el 22 de febrero de 2018.

En medio de este acto solidario y altruista, Cameli pudo cumplir su principal anhelo y su amigo también recibió el órgano compatible para poder sanar y así cerrar el círculo solidario.

“Estoy muy agradecido de ser parte de este programa de intercambio de órganos en el que participaron 14 personas y que bendijo a siete pacientes con nuevos órganos y un futuro mejor”, relató, en aquel momento, sobre un gesto que quedó marcado en su vida y ayudó a otros pacientes a poder reconstruir su día a día.

La publicación no solo incluyó un emotivo texto, sino que también fue acompañado con material fotográfico de su amigo y Clotilde, quien recibió la bendición de Cameli.

“Pronto mi dolor desaparecerá y mis cicatrices se desvanecerán, pero el amor que siento por esta experiencia permanecerá para siempre en mi corazón ”, se sinceró en sus redes, acerca de un momento imborrable de su vida.

Fuente: La Nación