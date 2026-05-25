Buzos del histórico rescate de Tailandia buscan a siete personas atrapadas en una cueva de Laos

BANGKOK.– Buzos especializados, entre ellos rescatistas que participaron en 2018 en la dramática operación para salvar a un equipo juvenil de fútbol atrapado en una cueva de Tailandia , se sumaron a la carrera contrarreloj para rescatar a siete personas que permanecen encerradas desde hace varios días en una cueva inundada en Laos .

El incidente ocurrió en la provincia de Xaysomboun, en el centro del país y a unos 125 kilómetros al noreste de Vientián, la capital. Según medios estatales laosianos citados por la prensa regional, los siete pobladores habían ingresado a la cueva para buscar oro cuando las fuertes lluvias provocaron una inundación repentina y bloquearon la salida . Algunas fuentes sitúan el ingreso el 20 de mayo, mientras que AP informó que el grupo entró el 19 de mayo y que una octava persona logró escapar antes de que el agua cerrara el paso y dio aviso a las autoridades.

Desde entonces, equipos locales, habitantes de la zona y rescatistas tailandeses intentan evacuar el agua con bombas y avanzar hacia el punto donde se cree que están atrapadas las personas. Pero la operación se volvió extremadamente difícil por las lluvias , el aumento del nivel del agua y la estrechez de los pasajes dentro de la cueva. “Aún no sabemos si siguen con vida” , dijo Bounkham Luanglath, responsable de la organización laosiana Rescue Volunteer for People, a AP.

Las autoridades laosianas pidieron asistencia a Tailandia, que envió un equipo de 26 rescatistas a Xaysomboun. Según Thai PBS World, los especialistas partieron hacia la zona para colaborar con equipos, buzos y apoyo técnico en una misión marcada por condiciones meteorológicas adversas.

Entre los expertos movilizados hay dos rescatistas tailandeses y un especialista finlandés radicado en la región que participaron en 2018 en el rescate de Tham Luang , la cueva del norte de Tailandia donde 12 chicos de un equipo de fútbol y su entrenador quedaron atrapados durante 18 días. Aquella operación, seguida en vilo por el mundo, movilizó a miles de voluntarios, militares, buzos y especialistas internacionales.

La cueva de Laos, según los rescatistas, es una cavidad angosta frecuentada por pobladores que buscan pequeños depósitos de oro , pese a las advertencias previas de las autoridades sobre los riesgos de ingresar. Medios regionales señalaron además que la inundación estuvo acompañada por un deslizamiento de tierra que complicó el acceso.

Los equipos trabajan con bombas de agua, generadores y equipos de detección para intentar ubicar a los atrapados, pero hasta el lunes no habían logrado llegar hasta ellos. “La misión es difícil debido a la lluvia. Tuvimos que salir porque el nivel del agua estaba subiendo”, relató el rescatista tailandés Chakkit Taengtan en un video difundido en Facebook y citado por AFP.

El caso evocó de inmediato el rescate de Tham Luang, aunque los especialistas advierten que cada cueva plantea un escenario distinto. En Laos, la información oficial sigue siendo limitada. El Ministerio de Relaciones Exteriores laosiano no respondió a los pedidos de comentario de AP, en un país de partido único donde el gobierno suele controlar con fuerza la difusión de información.

Los rescatistas creen que los aldeanos podrían estar a más de 100 metros de la entrada, pero el avance depende de que baje el nivel del agua y de que las condiciones permitan a los buzos ingresar con seguridad en los tramos inundados.

Fuente: La Nación