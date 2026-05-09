Fuerte temporal en la Costa Atlántica: olas de ocho metros, inundaciones y alerta por ciclón extratropical

Este viernes, un fuerte temporal con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento afectó la costa de la provincia de Buenos Aires. En localidades como Necochea , Monte Hermoso , Miramar , Mar del Plata y Bahía Blanca hay alerta amarilla por severas condiciones meteorológicas, y las autoridades locales solicitaron a los ciudadanos mantenerse al resguardo en sus hogares. Hasta el momento, no se registran heridos.

El pronóstico indica que la situación meteorológica empeorará hacia el mediodía . En Mar del Plata, la mañana comenzó con lloviznas, una temperatura de 9 grados y vientos del sur .

En las últimas horas, el acumulado de agua llegó a 120 milímetros en poco tiempo, lo que provocó la evacuación de varias personas de viviendas próximas a las platas, el corte de rutas y la suspensión de clases. Además, durante la madrugada del sábado se emitió una alerta por más lluvias.

Según informó el medio Noticias de Necochea , luego de la tempestad, la principal preocupación quedó centrada en la combinación de marea alta, fuerte oleaje, lluvias abundantes y viento sostenido del sector sur-sudoeste .

Entre la madrugada y la tarde del viernes, las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y las mismas condiciones se replicaron en las primeras horas del sábado en combinación con el momento de pleamar : cuando el nivel del mar alcanza su máximo.

Uno de los puntos más comprometidos por las inundaciones fue Ramón Santamarina, en Necochea . Allí, la municipalidad consignó la evacuación de seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria Nº1, acondicionada especialmente para asistir a familias .

El paso del temporal fue registrado por varios habitantes de las localidades balnearias, donde se pudo ver la potencia del oleaje sobre la costa y el anegamiento de las calles interiores . Otra de las zonas más afectadas fue Monte Hermoso, donde el el agua del mar alcanzó las calles.

“ Nos generó bastantes complicaciones en varios sectores de la ciudad . Más de 20 ciudadanos se encuentran autoevacuados en casas de familiares o amigos”, señaló Augusto Fulton , director general de Defensa Civil en Necochea, en declaraciones a AM1270 . “Por esto le pedimos a todos los habitantes que limiten la circulación por las calles”, agregó el funcionario.

La alerta también impactó en las aulas. Se dispuso la suspensión total de las clases el viernes: esto incluyó el turno mañana en escuelas públicas y privadas debido a problemas edilicios y dificultades de acceso a distintos establecimientos educativos.

Por otro lado, las inclemencias climáticas también interrumpieron la circulación por la zona. Personal de Gendarmería y de Vialidad Nacional se hicieron presente en dos conexiones neurálgicas.

La ruta nacional 228 presentó cortes en al menos tres sectores debido a la acumulación de agua sobre la calzada y la ruta nacional 85 fue cerrada preventivamente durante toda la tarde y noche del viernes hasta las 8 de este sábado.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre la agudización de la situación. Según el ente, durante las próximas horas en la zona costera bonaerense podría darse la combinación entre un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Atlántico y el ingreso de aire de alta presión desde la Patagonia, lo que puede generar una fuerte diferencia de presión atmosférica y así acelerar las ráfagas de viento .

Todavía rige la alerta amarilla por abundantes lluvias y fuertes vientos, aviso que continuará por lo menos hasta la tarde.

En diálogo con LA NACION , el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina sostuvo que hasta el momento son alrededor de 170 buques de China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia los que se encuentran en la zona y buscan refugio por la tormenta en los puertos nacionales, una cantidad que fue aumentando en las últimas horas.

Asimismo, explicó que la Prefectura designó un área específica “para que puedan abrigarse del temporal hasta el día 10″, mientras que recordó que -dentro de la zona económica exclusiva- " se encuentra prohibida la actividad de pesca, solo el transito y abrigo ”.

Con el fin de controlar el movimiento de las embarcaciones, las autoridades realizan un control permanente de la posición, mediante sistemas informáticos, “verificando la transmisión de sus transpondedores AIS y complementando el monitoreo con una aeronave equipada con sensores especializados” .

Luego de la alerta naranja emitida por el SMN para toda la Costa Atlántica y ante una eventual ciclogénesis, el Consorcio Regional Portuario (CRP) de Mar del Plata conformó un “comité de emergencias” junto a Prefectura Naval Argentina con el objetivo de limitar la actividad en el puerto, informó el medio La Capital .

Para tal fin, se cerró la escollera sur, se suspendieron actividades y se les solicitó a los clubes náuticos la suspensión de actividades deportivas y a los armadores el refuerzo de amarras. En palabras del presidente del CRP, Marcos Gutiérrez, “también se informó a los astilleros y talleres navales la restricción de actividades”.

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, fue otro de los que se refirió al clima . Con el propósito de llevar tranquilidad a la comunidad, compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

Pasó el pico de la pleamar, los niveles se encuentran estabilizados y pronto comenzarán a descender. Gracias a toda la comunidad bahiense por acompañar con responsabilidad y mantenerse atenta a la información oficial durante esta jornada. También quiero agradecer el enorme… pic.twitter.com/VsYst1yk9Y

“ La pleamar ya se estabilizó y el agua empezó a bajar: ha llegado a 5,80 metros y no tuvimos consecuencias ”, dijo Susbielles en el video, a más de un año de la gran tormenta que en marzo de 2015 causó la muerte de 16 personas. Tras ello el intendente aseguró que “ no hubo evacuados ni ningún otro tipo de circunstancia”.

Fuente: La Nación