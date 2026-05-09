El Gobierno subasta un terreno insólito sobre la avenida Libertador en pleno Palermo

El nuevo “triángulo del lujo porteño” suma otra pieza. En medio de la transformación urbana que atraviesa el corredor conformado por avenida del Libertador, Bullrich y Las Cañitas , el Gobierno avanzará con la subasta de un terreno ferroviario considerado estratégico por el mercado inmobiliario por su ubicación.

Pero lo que llama la atención es que es uno de los terrenos más extraños que saldrán a subasta este año en Buenos Aires. No tiene forma de manzana, ni de esquina, ni es un lote tradicional con potencial para construir un edificio. Es, literalmente, una franja de tierra larga y angosta, pegada a las vías del tren San Martín , sobre Avenida del Libertador y se extiende paralelo a la avenida Bullrich. La gran pregunta es: ¿quién compraría un lote así y qué se podría construir ahí?

El terreno tiene 3014,36 m² ubicado en Libertador 3880 , en la denominada “Zona de Vías Retiro-Palermo Línea San Martín”. El lote corre en paralelo a las vías elevadas, entre Cerviño y el entorno del Campo Argentino de Polo.

La desafectación del inmueble del uso ferroviario había sido oficializada en septiembre de 2025 y se enmarca en la política del Gobierno de Javier Milei de deshacerse de terrenos que pertenecen al Estado. A través de una resolución, el Estado retiró el terreno de la órbita operativa de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA), habilitando así su futura comercialización.

Además, forma parte del paquete de 10 propiedades estatales que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decidió poner en venta el martes pasada. Se trata de inmuebles distribuidos entre la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Misiones, provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Según detallaron fuentes oficiales a LA NACION, el Gobierno espera recaudar “como mínimo US$40 millones” por el conjunto de las subastas . Pero entre todos los activos, el terreno de Palermo aparece como uno de los más atractivos para el mercado por su ubicación estratégica dentro del boom inmobiliario que vive la zona.

El valor del lote y la fecha de la subasta aún no figuran en la web oficial de la AABE, pero su ubicación es clave . A metros se levanta L’Avenue Libertador , la primera torre en Buenos Aires diseñada por el estudio de la arquitecta Zaha Hadid, desarrollado por Portland. El proyecto, ubicado sobre Libertador al 3858, tendrá 38 pisos y una estética futurista de curvas vidriadas frente al Rosedal.

A pocas cuadras avanzan además otros desarrollos de alta gama como Decó Polo , con interiores de Armani/Casa, y Nómada Palermo , el emprendimiento de usos mixtos de US$75 millones sobre Santa Fe y Bullrich.

Pero el gran punto de inflexión del corredor llegó con las compras de Eduardo Costantini . El fundador de Consultatio primero adquirió un terreno de 3471,70 m² en Soldado de la Independencia al 600 , en Las Cañitas, por US$21,2 millones . Meses más tarde, ganó la subasta del predio del Portal Palermo , frente al Campo Argentino de Polo, por otros US$127 millones .

Allí planea desarrollar un megaproyecto de más de US$350 millones , con edificios residenciales, locales, espacios públicos, diseño y arte. La operación consolidó definitivamente la idea de que el lujo porteño dejó de expandirse hacia nuevos barrios para concentrarse en zonas con identidad urbana fuerte y escasez de tierra disponible.

La inspiración, sin querer compararlo, remite al Design District de Miami , un modelo que fusiona arte, lujo y espacio público. Las obras se iniciarían en 2026 —ya que Cencosud deberá entregar el terreno en un plazo máximo de 10 meses a partir de la adjudicación — y se extenderían hasta 2030.

El desembarco de Consultatio confirma una tendencia que los desarrolladores de lujo venían siguiendo de cerca: “El entorno del Polo ofrece una ecuación única: identidad barrial y cercanía con áreas verdes ”, concuerdan los especialistas.

Fuente: La Nación