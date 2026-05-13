Firmaron el contrato con COEMA para ejecutar la red eléctrica de las 70 viviendas del barrio Belgrano

MADARIAGA





El municipio de General Madariaga avanzó en una nueva etapa del proyecto habitacional de las 70 viviendas del barrio Belgrano con la firma del contrato para la ejecución de la red de energía eléctrica, una obra clave para dotar de servicios esenciales al sector.





El acuerdo fue rubricado por el intendente Carlos Esteban Santoro junto a autoridades de la cooperativa COEMA, durante un encuentro del que también participaron funcionarios del Ejecutivo local.





La obra contempla la ejecución de la Línea de Baja Tensión, que permitirá realizar las conexiones domiciliarias a cada una de las viviendas y además incorporar alumbrado público con luminarias LED en todo el sector.





Según se informó oficialmente, el presupuesto destinado a esta etapa asciende a $133.989.725,10 y será financiado de manera conjunta entre el gobierno bonaerense y el municipio.





En ese esquema, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires aportará $93.015.096,23, mientras que la Municipalidad de Madariaga asumirá el monto restante, equivalente a $40.974.628,87.





Desde el Ejecutivo remarcaron además que el convenio firmado con Provincia no incluyó la obra correspondiente a la Línea de Media Tensión, pese a que había sido solicitada por el municipio durante las gestiones previas.





Esa infraestructura será fundamental para abastecer energéticamente a toda la red de baja tensión proyectada para el barrio. Los trabajos también estarán a cargo de COEMA y cuentan con un presupuesto oficial de $117.434.157,47.





No obstante, por decisión del gobierno provincial, ese costo deberá ser afrontado por los adjudicatarios de las viviendas.





La firma del contrato representa un nuevo avance dentro del plan integral de infraestructura que se ejecuta en el barrio Belgrano, donde en las últimas semanas también se concretaron acuerdos vinculados a obras de agua corriente, cloacas y cordón cuneta para acompañar el desarrollo del complejo habitacional.