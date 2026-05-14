Fin del reinado de las sillas del comedor: la nueva tendencia más elegante y práctica del 2026

Durante años, las sillas fueron protagonistas indiscutidas en la cocina argentina. Pero en 2026, esa costumbre empieza a quedar en el pasado . El banco corrido irrumpe con fuerza y se impone como la opción preferida para quienes buscan aprovechar cada centímetro, sumar diseño y ganar practicidad en ambientes cada vez más chicos.

En departamentos de pocos metros y la necesidad de espacios multifunción, llevó a repensar el mobiliario . Así, el banco corrido se transformó en el mueble estrella: desplaza a las sillas tradicionales y redefine la manera de sentarse, compartir y vivir la cocina .

A diferencia de las sillas individuales, el banco corrido se integra al ambiente de forma continua . Se apoya contra una pared, una isla o una mesa fija, y permite sentar a más personas ocupando menos lugar.

Arquitectos y diseñadores de interiores coinciden: el banco corrido no solo ordena visualmente el espacio , sino que también mejora la circulación y amplía las posibilidades de uso diario . Es la solución ideal para cocinas pequeñas o ambientes integrados, donde cada mueble debe cumplir más de una función.

Entre sus ventajas principales se destacan:

Uno de los grandes problemas de las sillas es el desorden visual que generan, sobre todo cuando son muchas y de distintos modelos. Patas, respaldos y volúmenes sueltos pueden saturar una cocina chica.

El banco corrido, en cambio, unifica líneas y reduce la cantidad de elementos a la vista . El resultado: un ambiente más ordenado, amplio y moderno. Además, cuando no se usa, el banco puede deslizarse completamente debajo de la mesa, liberando el paso y reforzando la sensación de amplitud.

En 2026, la cocina dejó de ser solo un lugar para cocinar. Ahora es espacio de encuentro, trabajo y ocio. En ese contexto, el banco corrido ofrece una flexibilidad que las sillas no pueden igualar.

Algunos modelos suman extras que potencian su funcionalidad:

Esta versatilidad convierte al banco corrido en una pieza clave para hogares dinámicos, donde los muebles deben adaptarse a distintos momentos del día. Además, aunque está en un entorno íntimo, puede transmitir la sensación de estar en una cafetería o restaurante, pero con la calidez de casa.

Fuente: TN