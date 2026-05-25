Fin del reinado de la mesa cuadrada en el comedor: la nueva tendencia más elegante y práctica en 2026

Durante años, la mesa cuadrada fue una de las elecciones más comunes para el comedor , sobre todo en departamentos y espacios reducidos. Su formato ordenado y simétrico parecía la opción ideal para aprovechar cada rincón. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 marcan un cambio claro: las mesas redondas y ovaladas empiezan a desplazarla como las grandes protagonistas del diseño.

La explicación va mucho más allá de una cuestión estética. Especialistas en decoración coinciden en que los nuevos hábitos dentro del hogar cambiaron la forma de pensar estos espacios. El comedor ya no es solamente un lugar para alimentarse: se convirtió en un punto de encuentro , trabajo , charla y conexión cotidiana .

En ese contexto, las formas curvas ganan terreno porque favorecen una circulación más fluida, suavizan de manera visual el ambiente y generan una sensación de mayor amplitud, incluso en metros cuadrados reducidos.

A diferencia de las mesas cuadradas o rectangulares tradicionales, los modelos redondos y ovalados eliminan ángulos rígidos y permiten una interacción más natural entre quienes se sientan alrededor.

Esto genera una experiencia más cómoda y social. Al no haber “cabeceras”, todos los lugares tienen el mismo protagonismo, algo que muchos diseñadores asocian con una sensación de equilibrio visual y cercanía.

Además, desde lo decorativo, aportan un efecto mucho más liviano. Las líneas curvas ayudan a que el comedor se perciba menos estructurado y más relajado, una característica muy buscada en las tendencias actuales.

Otro de los motivos por los que esta tendencia pisa fuerte tiene que ver con la percepción espacial. Las mesas cuadradas suelen marcar límites visuales muy definidos y pueden endurecer la distribución del ambiente. En cambio, los formatos redondeados “rompen” esa rigidez y permiten que la vista circule con mayor naturalidad .

Esto resulta útil en departamentos pequeños o ambientes integrados, donde cada elemento influye en la sensación de amplitud. Muchos interioristas recomiendan acompañarlas con sillas livianas, lámparas colgantes orgánicas y materiales nobles como madera clara, piedra natural o acabados mate para potenciar el efecto moderno.

En cuanto a materiales, las tendencias apuntan a superficies cálidas y texturas naturales . Las mesas de madera clara, roble lavado, piedra sin brillo y microcemento ganan protagonismo frente a opciones más pesadas o brillantes que dominaron años anteriores.

También aparecen bases escultóricas y diseños minimalistas que convierten a la mesa en una pieza central sin necesidad de recargar el ambiente.

Aunque las mesas curvas son una de las grandes tendencias en decoración para 2026, los especialistas señalan que su elección debe adaptarse al tamaño y a la dinámica de cada hogar para que realmente resulten prácticas y cómodas.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es el espacio de circulación. A diferencia de las mesas cuadradas, los modelos redondos y ovalados necesitan un margen libre alrededor para que el ambiente no se vea saturado y permita mover las sillas con comodidad. Lo ideal es dejar al menos entre 80 y 100 centímetros libres entre la mesa y otros muebles o paredes cercanas .

También influye la cantidad de personas que suelen usarla. Las mesas redondas funcionan muy bien para reuniones pequeñas o medianas porque favorecen la conversación y generan cercanía visual. En cambio, para familias numerosas o encuentros frecuentes con invitados, las versiones ovaladas suelen ofrecer una mejor distribución sin perder esa estética orgánica que hoy domina el diseño.

Otro detalle importante está en la base. En las tendencias actuales ganan protagonismo las estructuras centrales tipo pedestal, ya que permiten aprovechar mejor el espacio para las piernas y ofrecen una imagen más limpia y sofisticada.

Además, los expertos recomiendan acompañarlas con iluminación acorde. Una lámpara colgante centrada, de líneas suaves y materiales naturales, ayuda a reforzar esa sensación de equilibrio visual que convirtió a las formas curvas en una de las apuestas más fuertes del interiorismo contemporáneo.

La clave, explican los diseñadores, está en entender que esta tendencia no responde solo a una cuestión estética. Busca crear ambientes más cómodos, flexibles y acogedores, donde cada elemento acompañe una forma de habitar más relajada y conectada con la vida cotidiana.

Durante años, el comedor fue pensado como un espacio funcional donde lo más importante era aprovechar cada metro disponible. Pero los cambios en la forma de habitar la casa empezaron a modificar también las decisiones de diseño y la manera de organizar los ambientes.

En ese nuevo escenario, la mesa dejó de ocupar un rol exclusivamente práctico para convertirse en un punto de encuentro cotidiano. Compartir comidas, trabajar, conversar o pasar tiempo en familia hizo que cada vez más personas buscaran espacios que transmitan comodidad, cercanía y mayor sensación de amplitud.

Por eso, las formas curvas empezaron a ganar terreno. Más allá de una cuestión visual, esta tendencia refleja una búsqueda por crear ambientes más flexibles, relajados y conectados con una forma de vivir donde el hogar ocupa un lugar cada vez más central.

Fuente: TN