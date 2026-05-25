La dolorosa despedida al nene que murió atropellado en la Panamericana mientras andaba en bicicleta

La muerte de Benjamín Díaz , el nene de 9 años que fue atropellado en la autopista Panamericana , dejó una herida profunda entre los vecinos, que este lunes despidieron al chico y acompañaron a su familia en el dolor.

¡ Que en paz descanses, Benja! Dios le dé consuelo a tu mamá y fuerza a tu papá… querido Patulín ”, escribió una vecina en su cuenta de Facebook, junto a una foto del nene subido a una bici.

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“ Pobrecito, era un nene del barrio . Me angustian estas cosas. Que descanses en paz, Patulín“, publicó otra joven en la misma red social.

Según contó, el menor vivía en Maquinista Savio y solía salir a andar en bicicleta junto a un grupo de amigos a los que todos conocían como “los cachorros” , ya que eran menores de edad.

El domingo, cerca de las 20:30, en el kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia, Benjamín bajó en bicicleta por una lomada de la colectora y, por motivos que aún se investigan, no pudo frenar .

Así, ingresó de manera repentina a la autopista y fue embestido por un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido.

El impacto fue fatal. Benjamín murió en el acto y su bicicleta quedó tirada en la banquina. El conductor del auto, un joven de 29 años domiciliado en Derqui, quedó imputado por homicidio culposo y está a disposición de la Justicia.

Hasta el lugar llegaron los policías de la Comisaría 7° de Pilar, y los peritos viales, que trabajaron durante varias horas. Se preservó la escena y se implementó un desvío en el Puente Kansas para ordenar el tránsito, que recién se normalizó cerca de las 22:40.

“Estuve dos horas en el lugar antes de que se llevaran al nene y los padres nunca aparecieron” , contó una vecina en un medio local.

La causa quedó a cargo de la UFI de turno de Pilar , que tomó testimonio a quienes presenciaron la secuencia. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Fuente: TN