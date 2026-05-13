Fernando De Andreis, mano derecha de Macri: “Incomoda mucho la situación de Adorni“

El diputad o Fernando De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, habló sobre la situación judicial de Manuel Adorni , hoy investigado por la justicia por, entre otros, supuesto enriquecimiento ilícito. El también secretario del PRO sostuvo, en un mensaje dirigido directo a Casa Rosada desde una de las personas más cercanas al ex mandatario, que “incomoda mucho la situación de Adorni"

De Andreis brindó una entrevista a Radio Mitre , donde le consultaron qué debería hacer el Gobierno con el jefe de Gabinete , en el marco de las investigaciones judiciales, las incomodidad de los ministros por las nuevas revelaciones sobre su patrimonio y la ratificación cerrada que hizo Javier Milei sobre su ex vocero.

"Adorni parece más un obstáculo para el cambio que alguien que esta colaborando", afirmó sin vueltas De Andreis, cuyas palabras pueden interpretarse como un mensaje directo de Macri.

"Hay que preguntarle al Gobierno qué hacer, - continuó- pero espero que termine pronto el tema porque le quita energía a todo el gabinete en un momento tan sensible y tan difícil la situación".

El diputado del PRO consideró a su vez "titánica" la tarea que lleva adelante el Presidente y que en ese marco "incomoda mucho la situación de Adorni y le saca energía del lugar donde la debería estar poniendo".

De Andreis habló también sobre el relanzamiento que tuvo el PRO en las últimas semanas y del mensaje publicado en redes el domingo pasado que abría la posibilidad a nuevos cambios con algunas críticas al Gobierno. "Está enmarcado en una decisión de ponerle voz a lo que falta, creemos que es la manera más leal de sostener el cambio ", explicó.

El ladero del ex mandatario afirmó que "cuando el PRO se queda callado, cuando Mauricio se queda callado, lo que más se escucha es la crítica kirchnerista, el populismo , esa suerte de música engañosa que muchas veces ha prendido en la historia argentina de que el Estado soluciona todo, de que es fácil, de que vale el afano".

"El que calla no le está haciendo un favor al Gobierno ni a la transformación que tiene que hacer la Argentina", insistió y dijo que por la situación actual de los argentinos "te obliga a conectar con eso y no con una candidatura". De este modo, evitó explayarse sobe las elecciones del próximo año, aunque no negó que le gustaría que Mauricio Macri vuelva a ser candidato.

" Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Mauricio sea candidato , pero al mismo tiempo tengo que respetar su posición personal que yo se que siente más cómodo presidiendo el partido y trabajando en la renovación", afirmó.

Fuente: Clarín