“He tomado una decisión personal”, Sergio Uñac se lanzó como candidato a presidente en 2027 y ya rivaliza con Axel Kicillof

El exgobernador de San Juan y actual senador Sergio Uñac anunció este martes que se presentará como candidato a presidente en las próximas elecciones . Además, sostuvo que ve a Axel Kicillof como un "contrincante directo" dentro del peronismo. Fue durante una entrevista en un canal de streaming .

Al ser consultado acerca de los motivos que lo llevan a postularse, Uñac habló de "una decisión personal" que ya "está tomada " y sostuvo que "hay gente de peso " dentro del espacio que acompaña su decisión.

"Todos, en ámbitos por lo menos por ahora privados, coinciden que el peronismo tiene que discutir candidaturas . Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo", agregó, en diálogo con el streaming Blender.

Al respecto, y en referencia a la condena por corrupción de Cristina Kirchner, que le impide candidatearse, Uñac sostuvo que en la actualidad " al peronismo le hace falta discutir nueva conducción ". Evitó, sin embargo, utilizar la palabra "proscripción". "Con una presidenta del partido con la situación judicial que tiene que obviamente tiene una inhabilitación perpetua , el peronismo tiene que proponer discusión y conducción", explicó.

El sanjuanino consideró que "obviamente eso ha afectado la construcción partidaria" pero pareció preferir mirar al futuro más allá de Cristina al destacar que su espacio "tiene 5 vicepresidentes".

Con discurso de candidato, Uñac sostuvo que el desafío de su espacio "es encontrar ya no una discusión de personas", sino "una discusión de ideas". "Y una vez que esto lo podamos plasmar entre nosotros, nos podamos poner de acuerdo, es empezar a buscar quién va a representar hoy al peronismo , que a mi criterio debería ser un peronismo de soluciones, no que plantee problemas ", añadió.

"Me parece que por fuera de esto el partido tiene un movimiento que es importante que es la totalidad de dirigentes en el resto del país, de ámbitos legislativos, senadores, diputados, que obviamente estamos en este ámbito de discusión casi permanente en donde deberemos encontrar una conducción de cara a los desafíos que se vienen, que no falta tanto ", justificó.

Durante la entrevista, el exgobernador defendió la minería , uno de los temas que mayores rispideces despertó durante la discusión de la Ley de Glaciares en el Congreso. En esa ocasión, excepcionalmente, el senador apareció alineado con el oficialismo y dio el voto positivo a la reforma. San Juan es una de las provincias más beneficiadas con los proyectos de RIGI.

"Lo que yo digo es que hay que sincerar la discusión minera", pidió. y, a continuación, luego de destacar las aplicaciones tecnológicas de la actividad, consideró: "Si es no a la minería, hay que devolver cada una de estas cosas con las cuales hoy nos estamos comunicando ". Hablaba del litio de las baterías de los celulares. Pero apuntó que debe hacerse una "minería responsable".

Al respecto, destacó que conoce las diferencias entre la actividad productiva de las distintas provincias y la Ciudad y, volviendo sobre el tema electoral, apuntó que no considera tener la tarea de "representar al interior".

"Yo vengo del interior como Axel viene de la provincia de Buenos Aires. Me parece que él tendrá que visitar el interior y yo tendré que visitar la Provincia ". En ese sentido, consideró que ambos deberían "hacerse entender en cada uno de los sectores". "Esto no es interior versus capital o provincia, es uno más otro", remató.

Uñac destacó su gestión al frente del Ejecutivo sanjuanino, durante la que, sostuvo, hubo equilibrio fiscal. Sin embargo, se distanció de las políticas del oficialismo, al sostener que está en desacuerdo con "este equilibrio fiscal, que es a costa de cualquier cosa" .

Citó al respecto el ejemplo de la marcha universitaria en la que, apuntó, los asistentes piden que no se desfinancien las universidades. "Pero lo que no quieren decir con eso, por contraposición, que haya que tener desequilibrio fiscal. El peronismo debe dejar de discutir eso ", explicó.

El exgobernador cuestionó además que el Gobierno "no eliminó la inflación " sino que "más o menos la controló" , circunstancia que, dijo "la sociedad también lo ha incorporado como un activo casi personal".

Donde marcó más diferencia fue en su defensa a la obra pública, tema en el que consideró que al Gobierno "le va pésimo". "Y peor le va a la sociedad, que cosecha y no tiene dónde sacar la cosecha". "No hay ni siquiera mantenimiento de redes eléctricas. No hay nuevas obras eléctricas. No hay país que pueda crecer", sostuvo.

Fuente: Clarín