Otra dura caída de Milei en las encuestas: cayó al puesto 16° en un ranking de presidentes

Uno de los puntos salientes del fenómeno Javier Milei , tanto o más fuerte que su irrupción en la política argentina, resultó su inserción en el tablero internacional . De la nada, el libertario comenzó a coquetear con las grandes ligas y empezó a ganar espacio en los medios extranjeros . Por eso, también preocupa en Casa Rosada cómo impacta allí su caída en las encuestas .

La primera conclusión es que pega de lleno, como muestra el último relevamiento que hizo CB Global Data y que Clarín adelanta este miércoles. En un nuevo ranking de presidentes de Latinoamérica , Milei quedó 16° entre 18 participantes . Sólo lo superaron (en lo malo) la venezolana Delcy Rodríguez y el peruano José Balcázar .

CB Global Data (ex CB Consultora Opinión Pública) es una firma con origen en Córdoba, que se hizo conocida a principios de 2020, cuando comenzó a publicar un ranking de gobernadores . Luego incorporó otros de intendentes (del GBA y de todo el país) y más tarde empezó a comparar las imágenes de presidentes.

A fines de 2024, por caso, Milei lideraba en un top ten sudamericano . Y en esta misma tabla ampliada a toda Latinoamérica, el libertario arrancó en el octavo puesto hace apenas unos meses. Otros tiempos.

En el arranque del informe, el analista Cristian Buttié , a cargo de la consultora, destaca los siguientes datos:

1) "Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de mayo por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum , de México , quien encabeza la medición de este mes con el 67,8% de aprobación; en segundo lugar, se ubica Nayib Bukele , de El Salvador , con 67,5%; y completa el podio Luis Abinader , de República Dominicana , con 60,2% de imagen positiva".

2) "En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar , de Perú , quien se posiciona en el último lugar con 20,5% de imagen positiva; seguida por Delcy Rodríguez , de Venezuela , con 24,1%; y completa el podio negativo Javier Milei , de Argentina , con 34,8% de aprobación entre sus ciudadanos".

3) "En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa , de Ecuador , con una suba de + 3,7 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez , de Venezuela , presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 3,4 puntos porcentuales respecto a la medición del mes pasado".

En el balance de mayo, además, siete de los 18 mandatarios evaluados en su país terminaron con balance de imagen a favor . En el caso de Milei, fue un privilegio que mantuvo en los primeros meses de gestión, pero luego fue perdiendo.

En el último resumen de CB , el argentino combinó 34,8% de positiva (27,1% de muy buena + 7,7% de buena) y 63% de negativa (52,6% de muy mala + 10,4% de mala).

Ordenado por la valoración a favor, así quedaron los tres grupos:

1° Claudia Sheinbaum (México): + 67,8%.

2° Nayib Bukele (El Salvador): + 67,5%.

3° Luis Abinader (República Dominicana): + 60,2%.

5° Laura Delgado (Costa Rica): + 52,7%.

7° Daniel Ortega (Nicaragua): + 48,5%.

8° Santiago Peña (Paraguay): + 46,6%.

10° Nasry Asfura (Honduras): + 41,9%.

11° Yamandú Orsi (Uruguay): + 40,3%.

12° Gustavo Petro (Colombia): + 40%.

13° Daniel Noboa (Ecuador): + 39,4%.

14° Bernardo Arévalo (Guatemala): + 36,9%.

16° Javier Milei (Argentina): + 34,8%.

17° Delcy Rodríguez (Venezuela): + 24,1%.

18° José María Balcázar (Perú): + 20,5%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín