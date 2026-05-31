Estudiantes vs. Rosario Central, por la Copa Argentina

Estudiantes y Rosario Central se miden este domingo en el estadio Mario Kempes de Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina . El partido es dirigido por Leandro Rey Hilfer. Se trata de un partido con varios condimentos: hay un historial con polémicas en los últimos tiempos y ambos, además, también podrían volverse a cruzar en la Copa Libertadores.

La pica entre ambas instituciones nació por las discrepancias políticas entre Juan Sebastián Verón, presidente Pincha, y Claudio Tapia, presidente de la AFA, a raíz de varias cuestiones pero sobre todo del título entregado a Rosario Central a fines de 2025. Sucedió en la previa del triunfo del conjunto en ese momento dirigido por Eduardo Domínguez por 1-0 , por los octavos de final del Clausura. Como la AFA había decidido por escritorio darle una Copa a Central por un cambio reglamentario sobre la marcha y otorgarle un título al equipo que más puntos había sumado en el año, los platenses respondieron haciéndole el pasillo de espaldas, una clara señal de rebeldía que exponía las diferencias dirigenciales entre unos y otros, en los que también estuvo involucrado Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia. Luego vino la sanción de la AFA a Verón por seis meses, la vuelta olímpica de Estudiantes y frases cruzadas que no hicieron otra cosa que avivar las diferencias.

El propio Angel Di María , líder y capitán de Rosario Central, también agitó las aguas. Este domingo apareció como titular, en la función de nexo entre los tres mediocampistas y el doble 9 compuesto por Alejo Véliz y Enzo Copetti, como una especie de enganche sin posición fija en un 4-3-1-2. Jorge Almirón recibió algunos cuestionamientos luego de la eliminación ante River en el Monumental, por el torneo Clausura, en lo que fue la derrota por 1-0. Y el DT buscó cambiar la imagen.

¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7

En Estudiantes, el Cacique Medina comenzó con un planteo más clásico 4-2-3-1, con un doble 5 compuesto por Piovi y Amondarain, tres volantes ofensivos como Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro; y Carrillo de referencia de área.

El partido de este domingo a eliminación directa arrancó con todo: a los tres minutos ya ganaba Estudiantes, con un golazo de cabeza de Guido Carrillo , que impactó el balón con potencia recibiendolo a la altura del primer palo un centro de Tiago Palacios tras un desborde por la izquierda. Una gran manera de festejar su partido 500 como profesional.

¡EL PINCHA AMPLIÓ LA VENTAJA! A los 25', Palacios puso el 2-0 ante #Central en los 16avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/NZTp0kLQ25

Estudiantes era muy superior y a los 23 minutos tuvo la chance de ampliar la ventaja tras el penal que Coronel le hizo a Tobio Burgos: el encargado de ejecutarlo fue Palacios, que puso el 2-0 con un remate a colocar y arriba, cerca del palo derecho del arquero Ledesma, que se había quedado parado pensando en un remate al medio.

La difernecia entre el rendimiento de unos y otros era para cuatro goles. Estudiantes, dueño absoluto, tuvo contraataques y chances clarísimas para aumentar la diferencia: Tobio Burgos y Palacios fueron indescifrables para los volantes canallas y sus remates se fueron apenas desviados. El contragolpe luego de una pérdida de Di María cerca del círculo central fue 3 vs. 3 para Estudiantes y el disparo de Palacios se fue muy cerca del palo derecho de Ledesma. Central, falta de confianza, cometió una falla en la salida por intermedio de Ovando.

La chance más clara de Central fue con una asistencia de Di María para un mano a mano que Fabricio Iacovich le desvió a Véliz. La segunda aproximación con algo de riesgo fue un pelotazo largo para Copetti en donde Iacovich había quedado pasado, pero el arquero se recompuso a tiempo y controló la pelota antes que la búsqueda de Copetti encuentre a un compañero.

Ledesma volvió a ser exigido en dos oportunidades: primero rechazó un remate de arremetida a quemarropa de Palacios tras una pelota bajada de cabeza por Carrillo y luego un zurdazo a Tobio Burgos desde afuera del área.

Si bien Rosario Central reaccionó en los últimos 15 minutos de la primera parte, Estudiantes hizo la diferencia siendo un amplio dominador y se fue al entretiempo con la confianza de haber jugado mejor y la ventaja de dos goles.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación