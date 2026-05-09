Estudiantes libertarios y de izquierda se trenzaron a golpes y empujones en la Facultad de Psicología de La Plata

Un enfrentamiento a golpes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata dejó en las últimas horas acusaciones cruzadas entre agrupaciones de izquierda y La Libertad Avanza (LLA), en lo que se anticipa como una disputa política de largo aliento en esa casa de altos estudios.

Los libertarios denunciaron el viernes último haber sido amedrentados con insultos y empujones por agrupaciones de izquierda cuando quisieron instalar mesas políticas en el edificio del ex BIM 3.

Con insultos, gritos y hasta golpes de puño, estudiantes referenciados en agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo obligaron a los militantes libertarios a desalojar las mesas que pretendían instalar en los pasillos del establecimiento , según consignó el medio local 0221 .

“El negacionismo, el machismo y las lógicas manicomiales no pasarán”, advirtieron las organziaciones peronistas en los videos difundidos.

Una polémica común en el ámbito universitario pero que, en este caso, pasó a la violencia física, según denunciaron los estudiantes enrolados en el espacio libertario Universitarios por la Libertad (UPL).

“Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia”, expresaron en diálogo con el citado medio.

En respuesta, la agrupación de izquierda Tesis XI se desligó de las acusaciones y denunció que fueron los libertarios los que agredieron a estudiantes de otras organizaciones. “Así le pegaban a compañeros y compañeras” , denunciaron en un video publicado en redes sociales.

“Decimos bien claro que los libertarios que desfinancian la universidad, niegan la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos, que quieren modificar la Ley de Salud Mental para que vuelvan los manicomios y defienden un gobierno profundamente misógino no son bienvenidos en la Facultad de Psicología y que ante la violencia no nos vamos a quedar callados”, expresaron en su descargo.

El enfrentamiento entre agrupaciones de estudiantes de distinto signo opera como muestra de una conflictividad mayor en las universidades a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de no aplicar la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso después de un veto presidencial.

Rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, convocaron el miércoles último a la marcha federal universitaria que se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo para reclamar al Gobierno la aplicación de esa norma.

El anuncio fue encabezado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci , quien aseguró que hasta la fecha las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%.

Según sostuvo, esa situación provoca que las universidades funcionen “a la mitad de nuestras posibilidades” y “afecta seriamente el desarrollo” de sus actividades.

Fuente: La Nación