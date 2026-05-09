Biografía del alma: la técnica que ayuda a cortar patrones dañinos y a romper cargas negativas

En el mapa de las terapias contemporáneas, emerge una disciplina que propone un salto hacia la dimensión espiritual: biografía del alma . No se presenta como una religión ni como un método de adivinación, sino como una técnica de investigación profunda que busca responder una pregunta ancestral: ¿por qué repetimos patrones dañinos y de dónde vienen las trabas que no se logran destrabar con la lógica?

La premisa de esta práctica es que la existencia no es un hecho aislado, sino que se mueve dentro de una estructura universal regida por leyes, planos y niveles. Sin embargo, dentro de ese orden general, cada existencia construye su propio “camino particular” a través de sus interacciones, decisiones y aprendizajes acumulados. El resultado de ese recorrido es lo que conforma la “biografía” de cada ser: un registro que incluye tanto sabiduría adquirida como limitaciones, programas y deudas energéticas que condicionan el presente.

¿En qué consiste, técnicamente, una sesión de biografía del alma? La práctica s e basa en la comunicación con lo que se denominan “comités espirituales”, grupos de conciencias que cumplen funciones de asistencia y servicio.

Para establecer este contacto, el consultor utiliza un péndulo y una serie de gráficos detallados que funcionan como mapas cartográficos . El péndulo no es aquí un objeto de predicción, sino una herramienta de decodificación que permite “leer” la información que el comité proporciona sobre el consultante.

El objetivo central es la toma de conciencia. Al investigar el material negativo asociado a una dificultad específica –ya sea un bloqueo laboral, un conflicto vincular recurrente o una falta de sentido vital–, el consultante puede solicitar la “limpieza” de esas cargas.

“En el hecho de poder investigarlo para tomar conciencia y solicitar la limpieza de lo negativo asociado a todo este material, el alma retoma el precioso sendero que la conduce a un destino de sanidad y mayor satisfacción ”, explican los argentinos Carlos y Alejandra Valeiro, cofundadores de la técnica. Es un proceso donde la información se traduce en bienestar inmediato, facilitando luego los cambios de conducta necesarios en la vida cotidiana.

Aunque la base de este trabajo tiene raíces internacionales, biografía del alma es una herramienta con identidad local. Su consolidación es el resultado de años de investigación, que terminaron integrándose en un sistema robusto que tuvo su hito fundacional en 2019 con la publicación del libro Biografía de tu alma , de Carlos Valeiro.

Es aquí donde la historia de la técnica se une a la de sus principales referentes en el país. Alejandra Valeiro, psicóloga, consultora y formadora de maestros, fue quien le dio la estructura pedagógica y el impulso como herramienta de sanación profesional.

Tanto ella como Carlos se formaron originalmente en la terapia de respuesta espiritual (TRE) –un sistema de sanación que utiliza el péndulo y gráficos específicos para investigar y limpiar programas negativos en la mente subconsciente y el registro del alma– con el reconocido psicólogo Robert Detzler, en Estados Unidos.

Sin embargo, la pasión de Carlos por la investigación lo llevó a desarrollar esta forma propia de trabajar con la espiritualidad, estructurando la información recibida de los “comités espirituales” bajo un método nuevo.

“Mi tarea está más abocada a la estructuración del material de clases y soy formadora de consultores y maestros”, explica Alejandra, quien aporta su experiencia de 15 años de contacto directo. Desde 2023, la disciplina ha crecido exponencialmente; hoy cuenta con una red de consultores certificados.

Uno de los puntos más rigurosos de este método es el entrenamiento en la neutralidad. Alejandra enfatiza que el consultor debe ser un facilitador, no un “sanador” en el sentido mesiánico del término. “Entrenamos a nuestros consultores para que su comunicación resulte efectiva, certera y neutral”, señala.

El riesgo, advierten, es que el consultor se considere “especial”, cuando en realidad quien toma la decisión última de sanar es el propio consultante con la asistencia de sus guías.

De esta manera, el consultor aporta la técnica, el comité espiritual aporta la información y el consultante aporta la intención y el compromiso con su propio cambio.

En cada sesión suceden eventos que, desde una mirada cotidiana, podrían parecer extraordinarios , pero que para los practicantes de biografía del alma pertenecen simplemente a la dimensión espiritual. “Tenemos la posibilidad de transmitirle datos sobre su devenir como alma a través de sus distintas encarnaciones, las veces que se repitieron las dificultades históricas y las programaciones recibidas desde el momento de la creación”, detalla Alejandra.

De esta manera, se presenta como una herramienta complementaria, no sustitutiva. “No apunta a predecir el futuro, a diagnosticar enfermedades ni a prescribir medicamentos. Tampoco reemplaza ningún tratamiento médico”, aclara Valeiro con firmeza. Sin embargo, la describen como una aliada fundamental para resolver temas que siguen siendo una incógnita para la ciencia tradicional.

Fuente: La Nación