Vendía chicles de marihuana, provocó una intoxicación múltiple en sus clientes y terminó preso

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras vender por internet chicles con marihuana que intoxicaron y obligaron a hospitalizar a cuatro personas en Balvanera. La sentencia, dictada por el juez Juan José Cavallari, incluyó además el decomiso de una gran cantidad de productos con cannabis y dispositivos electrónicos hallados durante el allanamiento al domicilio del acusado.

El caso comenzó en un domicilio de la calle Pasco al 600 , en el barrio Balvanera , donde cuatro hombres compraron a través de internet un frasco de gomitas con THC y abonaron el producto por medio de una billetera virtual. Luego de consumir las golosinas, los compradores sufrieron cuadros de intoxicación que derivaron en su internación médica.

En consecuencia, se abrió una investigación, coordinada por la fiscal Cecilia Amil Martín , que permitió identificar que el responsable operaba una web destinada a la venta de productos relacionados con cannabinoides, entre ellos gomitas y dispositivos para su consumo.

A partir del trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), se logró establecer la identidad y el domicilio del vendedor: vivía en un country en zona Sur . Según fuentes del caso, la fiscal solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez Cavallari y resultó clave para esclarecer el hecho.

Durante el procedimiento, realizado en un country de la localidad bonaerense de Hudson , los agentes hallaron 513 paquetes de gomitas con THC, dos frascos con más de 150 gramos del producto, 150 cápsulas para vaporizadores, 35 vapers cargados, cogollos de marihuana y semillas de cannabis . También se incautaron dólares y pesos argentinos, equipos electrónicos y dispositivos de almacenamiento, todo lo cual quedó incorporado a la causa.

La fiscal Amil Martín imputó al sospechoso por los delitos de suministro oneroso y comercialización de estupefacientes. En la acusación, la titular de la UFEIDE subrayó que el acusado obtenía un rédito económico mediante una actividad ilícita y que el método de venta por internet incrementaba el riesgo de acceso para menores de edad.

Además, la fiscal aportó como prueba los informes toxicológicos que confirmaron la presencia de cannabinoides, resina de cannabis y extractos y tinturas de cannabis en los productos, sustancias actualmente prohibidas.

Fuente: Infobae