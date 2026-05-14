Entró a robar a la casa de una jubilada en La Plata, escapó con una planchita y lo atraparon: tenía once antecedentes

Un delincuente de 24 años fue aprehendido este miércoles en La Plata acusado de haber entrado a robar a la casa de una jubilada de 84 años, mientras la mujer estaba dentro de la vivienda. A pesar de su corta edad, no era un principiante: registraba once antecedentes previos en causas penales .

El hecho ocurrió el 11 de mayo y derivó en un allanamiento realizado dos días después por personal de la Comisaría 5ª.

Según confiaron fuentes policiales, la víctima denunció que estaba en su domicilio cuando advirtió la presencia de un hombre dentro de la casa. Al ser descubierto, el sospechoso huyó rápidamente, saltó el paredón y escapó con una caja pequeña. Poco después, la mujer notó la ausencia de una planchita de pelo .

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la seccional comenzó a relevar cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios. Tras esas medidas, los investigadores identificaron como sospechoso a Laureano Badia , domiciliado en la zona de 73 y 28, a menos de diez cuadras de la casa de la jubilada.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento en su domicilio. El procedimiento dio resultado positivo: los policías secuestraron una campera color crema, un pantalón negro, un pasamontañas negro y una gorra negra, elementos considerados de interés para la causa por ser compatibles con la vestimenta utilizada durante el hecho.

Badia fue aprehendido en el marco de una causa caratulada como “hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio” . Según supo este medio, tiene un frondoso historial delictivo : registra al menos once antecedentes informados por la Policía, en su mayoría vinculados a delitos contra la propiedad.

El más reciente es del 3 de marzo de este año, por una causa de violación de domicilio tramitada en Berisso-Ensenada. Antes, el 16 de enero, había sido imputado por robo en La Plata. También figura un antecedente del 19 de febrero de 2025 por hurto .

El listado incluye, además, varias causas de 2022. Entre ellas, tres expedientes por robo agravado con escalamiento , fechados el 20, 21 y 26 de junio de ese año. En septiembre y octubre de 2022, en tanto, aparece mencionado en causas por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad .

Su historial se completa con otros registros de 2021: una causa por hurto y resistencia a la autoridad , del 15 de febrero; otra por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad , del 13 de marzo; y una más, con la misma calificación, del 7 de mayo. En el informe también figura una causa de noviembre de 2019 por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa .

La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic , con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. El aprehendido será indagado en las próximas horas.

Fuente: Infobae