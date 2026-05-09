Encontraron muerto a un hombre que había desaparecido en Santa Fe: detuvieron a su hijo

La localidad de Rufino, en Santa Fe , no sale de la conmoción por el hallazgo del cuerpo de Juan Emilio López , un hombre de 50 años que estaba desaparecido desde el domingo y era buscado intensamente. Por el caso quedó detenido su hijo, quien fue señalado como el principal sospechoso de un presunto homicidio.

La investigación había comenzado como una búsqueda de paradero, ya que no había noticias de la víctima desde hacía varios días. Sin embargo, con el avance de las tareas de investigación, la causa cambió de rumbo y pasó a ser tratada como un homicidio .

El cuerpo fue encontrado este miércoles en un canal ubicado cerca del Parque Municipal, en la zona de las calles José Ingenieros y Meunier. En el operativo participaron efectivos policiales, bomberos de Rufino, Alcorta y Venado Tuerto, además de perros especializados en rastreo.

Los fiscales Mauro Menéndez y Mauricio Clavero dieron detalles del caso y señalaron que el aporte de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad fueron claves para avanzar en la investigación y reconstruir inicialmente lo ocurrido .

A partir de esas pruebas, los investigadores apuntaron contra uno de los hijos de la víctima , que quedó demorado y podría ser imputado por el delito de homicidio doloso agravado en los próximos días.

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en la casa del sospechoso, ubicado en la calle Crouzeilles, en donde se habrían secuestrado elementos de interés para la causa. Sin embargo, no trascendieron más detalles sobre el procedimiento.

El cuerpo de López fue trasladado para realizar la autopsia, que permitirá establecer con precisión la causa y el momento de la muerte. Según indicó el fiscal Menéndez, la fiscalía cuenta con distintos elementos probatorios para sostener la acusación inicial contra el detenido.

Fuente: TN