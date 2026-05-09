Prendió la luz para bañarse, explotó el departamento y murió: su familia denuncia que había una pérdida de gas

La última vez que Antonia escuchó la voz de su hija fue en una cama de hospital. Jesica Coria estaba intubada, con los pulmones destruidos por dentro y el 60 por ciento del cuerpo quemado después de la explosión que arrasó el departamento donde vivía con sus hijos en Virreyes, partido de San Fernando.

“Mi hija me esperó, esperó a que yo llegara y ahí falleció ”, dijo a TN Antonia , quebrada, mientras reconstruye la tragedia que —asegura— pudo haberse evitado.

En este sentido, explicó: “Ella alquilaba ahí hacía bastante tiempo. Le venía diciendo al dueño que perdía gas y él hizo oídos sordos ”. Y remarcó: “No se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces. Incluso ese mismo día también le había dicho que había olor a gas”.

Antes de morir, Jesica llegó a presentar una denuncia en la Comisaría 4ta de San Fernando por las pérdidas de gas en su departamento.

Pero la fatalidad la alcanzó igual.

Jesica tenía 44 años. Era docente, trabajaba en varias escuelas de San Isidro y además seguía estudiando para progresar. Su vida era una carrera permanente entre aulas, colectivos y horarios imposibles para sostener a sus tres hijos: Demián, Mauricio y el pequeño Facundo.

La noche del 27 de marzo, Jesica volvió de trabajar y fue directo al baño. Eran cerca de las 23.00. “ Ella se fue a bañar, prendió la luz y explotó todo ”, relató su mamá.

El estallido convirtió el departamento en una trampa mortal . “Se quemó el 60 por ciento de su cuerpo”, siguió Antonia. En medio del horror, su hijo intentó ayudarla con una campera y una vecina la envolvió en una sábana mojada. Así la llevaron al hospital.

Antonia se enteró horas después. “Ya eran las cinco de la mañana del viernes. Me había despertado y estaba jugando con el teléfono cuando me entró una llamada. Era mi hija menor diciéndome que estaba en el hospital”, recordó.

Al principio pensó que algo les había pasado a sus nietos. Nunca imaginó que su hija, Jesica, estaba luchando por sobrevivir.

La gravedad de las heridas demoró durante horas la intubación. “Tardaron mucho porque estaba toda quemada por dentro, tenía muy comprometidos los pulmones ”, explicó Antonia. Recién al día siguiente pudieron trasladarla a una clínica de Ciudadela y estabilizarla.

“Desde un principio nos dijeron que estaba muy delicada ”, sostuvo. Durante una semana la familia de Jesica se aferró a una mínima esperanza, pero finalmente el milagro no llegó. El cuerpo de Jesica no resistió.

La docente murió el 3 de abril al mediodía. Dejó tres hijos, de 22, 18 y 7 años.

“Al día siguiente de su muerte, el propietario llevó a un gasista matriculado para cortar el caño del gas del departamento donde estaba Jessi”, denunció Antonia. Para ella, la maniobra fue un claro intento por despegarse de cualquier responsabilidad en la tragedia.

Mientras tanto, ocho familias continúan viviendo en el mismo complejo. “Los otros inquilinos no querían denunciar porque el dueño los amenazó con sacarlos a la noche, así como estuvieran, si alguno hablaba”, sostuvo la mujer.

La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro y fue caratulada como “ estrago doloso seguido de muerte ”, un delito que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

“Somos una familia trabajadora. No podemos pagar un abogado ”, lamentó Antonia. Aún así, aseguró, no piensa abandonar el reclamo. “Hicimos dos marchas para pedir justicia. Yo necesito que él esté preso ”, pidió.

“Ella era todo para sus hermanos , sus sobrinos. Era muy amiguera, muy familiera, divertida”, recordó su mamá. Y agregó, entre lágrimas: “ Se me fue la maestra ...”.

Hoy, entre el dolor y los expedientes judiciales, Antonia sostiene una promesa. “Yo voy a tener justicia por mi hija. Voy a ir hasta las últimas consecuencias ”, reafirmó, sobre el cierre de la entrevista con TN.

Y concluyó: “ No nos van a dejar en el olvido. No nos van a tirar adentro de un tacho el expediente. Ella se merece justicia y vamos a luchar por eso”.

Fuente: TN