Encontraron muerto a un chico de 19 años que estaba desaparecido desde hace una semana: tenía al menos seis puñaladas en el cuello

Benjamín Scerra, un chico de 19 años que llevaba desaparecido una semana, apareció muerto en las últimas horas en la localidad santafesina de Granadero Baigorria , muy cerca de Rosario y en medio de un clima espeso que terminó en incidentes entre la familia del chico y algunos vecinos del lugar donde apareció el cuerpo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22, en una zona conocida como monte Celulosa, cerca de la Bajada El Espinillo. Estaba tapado con un chapón y tenía al menos seis heridas de arma blanca en el cuello. Hay un detenido, mientras que El Corto -su hermano, el presunto asesino- está prófugo.

Benjamín era buscado desde el pasado viernes 8 de mayo cuando salió de su casa para acompañar a un amigo y jamás regresó, por lo que de manera inmediata se dio aviso a la Policía para el inicio de la búsqueda. Incluso se realizaron marchas para pedir información sobre su paradero.

El jueves a la noche, cerca de las 20, se desplegó un operativo policial en unas viviendas precarias en las cercanías del lugar donde apareció el cuerpo. La policía buscaba a un hombre apodado "el Corto" por la desaparición. Según informó Rosario3 , se desataron incidentes entre familiares y amigos de Benjamín con vecinos del barrio , que linda con Capitán Bermúdez.

Hubo gritos, pedradas y un auto que terminó prendido fuego. Era una camioneta Renault Kangoo propiedad de un hermano del "Corto". Un móvil del canal El Trece terminó con las ruedas pinchadas mientras realizaba una cobertura en vivo en el lugar y sus periodistas fueron agredidos.

El Corto no pudo ser detenido. Creen que se escapó por unas islas aledañas al Paraná, que corre enfrente del barrio. Un menor de edad quedó detenido tras los incidentes.

El operativo se lanzó a partir de un dato que recibió la investigación: Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto al "Corto". Esta versión señala que se dio una fuerte pelea entre ambos. El sospechoso, horas después, intentó vender pertenencias de Benjamín, tales como su ropa y su teléfono celular.

La familia de Benjamín había alertado que el celular dejó de tener señal en la misma madrugada que desapareció el chico.

El fiscal Aquiles Balbis, de la sede de Fiscalía en la Ciudad de San Lorenzo, dio detalles de los primeros análisis hechos al cuerpo de Benjamín Scerra. Sostuvo que sus restos habrían sido descartados en el lugar y que mostraban signos de haber sido "violentados".

"El cuerpo presenta signos de haber sido violentado. La muerte se produjo a partir de heridas de arma blanca", sostuvo el fiscal, que interviene por el lugar en el que se encontró a Benjamín.

También adelantó resultados de la autopsia, que se hizo este viernes a la mañana. "Aún no hay resultados definitivos, pero al menos se pudieron corroborar 20 heridas de arma blanca en el cuerpo", dijo Balbis. Las heridas mortales habrían sido en el cuello: contabilizaron allí al menos seis cuchilladas.

Confirmó que la escena de la muerte no fue la misma donde apareció el cuerpo. "Fue colocado en el lugar. Apareció en el monte, tapado por algunas chapas y ramas", siguió el fiscal. De hecho, descubrieron heridas postmortem generadas por el arrastre del cuerpo.

Ante la consulta sobre cuándo ocurrió el asesinato, dijo que se trata de un "dato controvertido", pero que en principio lo mataron a primera hora de la mañana del sábado .

"Los hallazgos de la autopsia revelan que el cuerpo debía haber sometido a algún tipo de preservación, conforme el estado en el cual se encuentra. .Es decir, no fue descartado inicialmente, sino que pudo haber sido preservado en algún lugar refrigerado ", añadió el fiscal, que apuntó al poco estado de putrefacción.

Hay otro punto crítico para la investigación: las dos casillas en la que tuvieron lugar reuniones previas a la muerte fueron incineradas por los vecinos.

Según las primeras investigaciones, Benjamín llegó allí por sus propios medios para una reunión privada, con el joven detenido y su hermano. Hubo consumo de bebidas, estallaron conflictos interpersonales y la situación escaló a agresiones.

Fuente: Clarín