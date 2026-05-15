El chef Mauro Colagreco fue designado Director Académico de la Licenciatura en Gastronomía en UADE

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UADE anunció la designación del chef Mauro Colagreco como Director Académico de la Licenciatura en Gastronomía.





Considerado uno de los chefs más influyentes del mundo y un referente indiscutido de la alta cocina contemporánea, así como un ferviente defensor y promotor de una gastronomía circular, su llegada representa un hito para la Universidad y un impulso significativo para la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la gastronomía.

Desde su rol como Director Académico, aportará su visión innovadora y su experiencia global para enriquecer la propuesta educativa de UADE y su Culinary Arts & Nutri, acercando a los estudiantes a las tendencias más actuales de la gastronomía, las nuevas formas de creación culinaria, y un enfoque circular y regenerativo en la cocina.

Esta designación llega en un momento especialmente significativo: el 20. ° aniversario de la carrera, dos décadas formando a los profesionales que hoy lideran la gastronomía argentina.

Nacido y formado en Argentina, y perfeccionado en Francia junto a grandes maestros de la gastronomía internacional, el chef Colagreco es el fundador de Mirazur, restaurante que alcanzó tres estrellas Michelin y fue distinguido como el Mejor Restaurante del Mundo en 2019 según el ranking de The World's 50 Best Restaurants.

La cocina de Mauro Colagreco está marcada por una profunda conciencia ambiental: trabaja con productos locales arraigados en la tierra y respeta el ciclo de las estaciones. Por este compromiso con la ecología, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad para la Biodiversidad por la UNESCO, convirtiéndose en el primer chef del mundo en recibir este reconocimiento.

Desarrolló un grupo gastronómico con presencia internacional, en el que consolidó un estilo propio basado en la creatividad, el respeto por el producto y una profunda conexión con la naturaleza. Con esos principios como guía, Colagreco Group acumula en sus restaurantes 8 Estrellas Michelín, una Estrella Verde y presencia en una docena de países, con cerca de 35 restaurantes en total.

Con esta designación, UADE reafirma su compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionales capaces de liderar y transformar la gastronomía, a la altura de los estándares internacionales.