El chef Mauro Colagreco fue designado Director Académico de la Licenciatura en Gastronomía en UADE

UADE
anunció la designación del chef Mauro Colagreco
como Director Académico de la Licenciatura en Gastronomía.
Considerado uno de los chefs
más influyentes del mundo y un referente indiscutido de la alta
cocina contemporánea, así como un ferviente defensor y promotor de una gastronomía circular,
su llegada representa un
hito para la Universidad y un impulso significativo para la formación de las
nuevas generaciones de profesionales de la gastronomía.
Desde su rol como Director Académico, aportará
su visión innovadora y su experiencia global para enriquecer la propuesta
educativa de UADE y su Culinary Arts & Nutri, acercando a los
estudiantes a las tendencias más actuales de la gastronomía, las nuevas formas
de creación culinaria, y un enfoque circular y regenerativo en la cocina.
Esta designación llega en un momento especialmente significativo: el 20.
° aniversario de la carrera, dos décadas formando a los profesionales que hoy
lideran la gastronomía argentina.
Nacido y formado en
Argentina, y perfeccionado en Francia junto a grandes maestros de la
gastronomía internacional, el chef Colagreco es el fundador de Mirazur,
restaurante que alcanzó tres estrellas Michelin y fue distinguido como el Mejor
Restaurante del Mundo en 2019 según el ranking de The World's 50 Best
Restaurants.
La cocina de Mauro
Colagreco está marcada por una profunda conciencia ambiental: trabaja
con productos locales arraigados en la tierra y respeta el ciclo de las
estaciones. Por este compromiso con la ecología, fue nombrado Embajador de
Buena Voluntad para la Biodiversidad por la UNESCO, convirtiéndose en el
primer chef del mundo en recibir este reconocimiento.
Desarrolló un grupo
gastronómico con presencia internacional, en el que consolidó un estilo propio
basado en la creatividad, el respeto por el producto y una profunda conexión
con la naturaleza. Con esos principios como guía, Colagreco Group acumula
en sus restaurantes 8 Estrellas Michelín, una Estrella Verde y presencia en una
docena de países, con cerca de 35 restaurantes en total.
Con esta designación, UADE reafirma su compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionales capaces de liderar y transformar la gastronomía, a la altura de los estándares internacionales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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