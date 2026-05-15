MADARIAGA: Apareció la bicicleta denunciada como hurtada en el Instituto 59

MADARIAGA





La bicicleta que había sido denunciada como hurtada en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 59 de General Madariaga finalmente apareció y el hecho quedó esclarecido.





Según la ampliación incorporada a la causa judicial, la joven que había realizado la denuncia se presentó nuevamente en la dependencia policial para informar que logró recuperar el rodado.





De acuerdo a lo manifestado, la bicicleta había sido retirada por equivocación por una alumna de la Escuela Nº 1, situación que permitió aclarar rápidamente lo ocurrido.





La denuncia original había sido radicada luego de que una estudiante de 21 años advirtiera el faltante de su bicicleta marca Fire Bird, modelo Hawk, rodado 29, de color negro con detalles grises y fucsia, valuada en aproximadamente 800 mil pesos.





Según había indicado en su presentación, ingresó a cursar alrededor de las 17 en el establecimiento ubicado sobre calle Martínez Guerrero e Ituño y dejó el rodado en el bicicletero interno sin medidas de seguridad colocadas. Al finalizar la cursada, cerca de las 22, constató que la bicicleta ya no se encontraba en el lugar.



