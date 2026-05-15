Encontraron muerto al hombre que había desaparecido en La Plata: la mamá sospecha que se trató de un asesinato

Alejandro Samuel Rodríguez, el hombre de 37 años que desapareció el 6 de mayo en La Plata , fue encontrado muerto este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a más de 8 kilómetros de su casa.

La noticia fue confirmada a este medio por su madre, Margarita Molina. “Lo encontró una señora dueña de un campo que estaba haciendo un trabajo” , detalló. Esa persona alertó a las autoridades, quienes le comunicaron la noticia.

Al enterarse, salió con su marido y llegó “primero que la Policía” al lugar. Allí, presenciaron una escena desoladora: el joven tenía puesto el buzo, pero su campera y una de sus zapatillas estaban tiradas a un costado. Además, vieron una piedra cerca de su cabeza. “Por cómo lo vi, creo que me lo mataron” , lamentó la mujer.

La Policía Científica se presentó después para levantar el cuerpo y trasladarlo a una morgue. Según le informaron a Margarita, le entregarán los restos y el resultado de la autopsia hoy. Según el informe preliminar del médico forense, “no posee lesiones”, lo que apunta a “una muerte sin violencia”, confirmó la Policía.

Alejandro acostumbraba salir a ejercitarse, pero se desorientaba con facilidad debido a una lesión en la cabeza que sufrió en un accidente en moto porque no llevaba casco. Como consecuencia, muchas veces no lograba encontrar el camino de regreso. El año pasado, desapareció durante tres días y también lo encontraron en Campo Arana. En esta ocasión, su madre mantenía la esperanza de que la búsqueda tuviese el mismo desenlace, pero pasaron los días y se sintió “muy desesperada”.

Ahora, Margarita reclama la falta de respuestas de parte de las autoridades. “Ellos no hicieron nada, sabían cómo buscarlo, sabían dónde tenían que rastrillar. La Justicia lo abandonó ”, denunció.

De acuerdo con su testimonio, desde que acudió a las autoridades, “no revisaron las cámaras de seguridad”. Este martes en la madrugada, la familia recibió un mensaje en Facebook sobre una posible ubicación de Alejandro en 520 y 116 , relativamente cerca de su casa. Margarita fue a ese sector y no lo encontró, pero alertó a las autoridades. “Yo salía a buscarlo, pero iba en micro, no podía entrar en el lugar donde lo encontraron”, remarcó.

Este jueves, volvió a presentarse en la fiscalía para pedir que le dejaran ver las cámaras del área donde presuntamente habían visto a su hijo, pero no esperaba la respuesta que le dieron: “No habían pedido las grabaciones para verificarlo” , reclamó. “No lo buscaron. Ellos lo mataron” .

Tras el hallazgo, según contó Margarita, le dijeron que Alejandro “capaz murió de frío”.

Fuente: TN