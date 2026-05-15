En un fallo dividido, la Corte absolvió al psiquiatra acusado por el crimen contra un policía que había cometido su paciente

En una votación dividida, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar firme la absolución del psiquiatra Jorge Monforte , quien había sido juzgado por el homicidio de Juan Pablo Roldán , el policía asesinado en 2020 en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes judiciales informaron que la decisión fue adoptada por tres votos contra dos , luego de rechazar los recursos presentados tanto por la fiscalía como por la familia del efectivo.

El caso tuvo amplia repercusión pública. El inspector de la Policía Federal Argentina fue asesinado a puñaladas por Rodrigo Facundo Roza , quien era paciente de Monforte .

El episodio ocurrió el 28 de septiembre de 2020 sobre la avenida Figueroa Alcorta, cerca de la sede de la Policía Montada y a metros del Malba.

Roldán, de 33 años, intentaba contener a Roza, quien en medio de un brote psicótico portaba un cuchillo y amenazaba a transeúntes y clientes de un bar .

En esa situación, el oficial recibió cuatro puñaladas que le provocaron la muerte horas después en el Sanatorio Mater Dei. Roza también murió, tras ser baleado por el propio Roldán durante el forcejeo.

La investigación judicial apuntó contra el psiquiatra Monforte, quien fue imputado por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo .

La acusación señalaba que, aunque atendía a Roza desde 2014 y lo había diagnosticado con un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo” , no actuó ante las advertencias de la familia días antes del ataque, cuando le avisaron que el paciente había abandonado la medicación y mostraba signos de descompensación.

Según el expediente, el médico ajustó la medicación y programó una consulta para octubre, pero la familia le pidió gestionar la internación del paciente antes del hecho, sin que esto ocurriera.

En 2021, el juez Diego Slupski envió la causa a juicio oral tras rechazar el sobreseimiento solicitado por la defensa y tras la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones. El juicio comenzó en agosto de 2023 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del juez Carlos Rengel Mirat .

Durante el debate, declararon familiares de Roza y profesionales de la salud mental involucrados en el caso. Tanto la fiscalía como la querella pidieron condena para Monforte. El fiscal solicitó tres años de prisión e inhabilitación , mientras que la querella reclamó una pena de 10 años . El defensor pidió la absolución.

El 26 de septiembre de 2023, el tribunal oral absolvió a Monforte de todos los cargos . La viuda de Roldán expresó su desilusión con el fallo y los abogados de la querella adelantaron que presentarían un recurso ante la Cámara de Casación Penal. Lo propio hizo el Ministerio Público.

Tras la confirmación de la absolución en la instancia de casación, la Procuración General de la Nación recurrió a la Corte Suprema. El procurador Eduardo Casal sostuvo que el psiquiatra no cumplió sus deberes ante la urgencia del caso y que, además, desconocía las normas de la ley de salud mental.

La discusión finalmente se zanjó ayer, cuando la Corte Suprema rechazó por mayoría los recursos presentados por la fiscalía y la querella.

Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , junto al conjuez Jorge Morán , desestimaron el planteo del Ministerio Público y consideraron inadmisible el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Respecto de la querella, el tribunal consideró que no se habían cumplido las formalidades exigidas por la acordada 4/2007.

En disidencia, Horacio Rosatti y Carolina Robiglio votaron por hacer lugar a los recursos y ordenar una nueva sentencia.

De esta manera, quedó firme la absolución dictada por el tribunal oral y confirmada por la Cámara de Casación Penal, cerrando el expediente para el psiquiatra.

Fuente: Infobae