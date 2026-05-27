Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche desde hacía tres semanas

El cuerpo descuartizado encontrado este martes a la tarde en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche , es de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde hace casi tres semanas. La confirmación llegó por parte de sus propios familiares y amigos, quienes fueron convocados al lugar del operativo por la fiscal del caso, Betiana Cendón.

Un llamado de los vecinos de la zona alertó a las autoridades sobre la presencia de los restos, lo que desató un inmediato y masivo despliegue policial que se extendió hasta altas horas de la noche.

A partir del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Este estudio será clave para determinar de manera científica la causa y la data de la muerte, señaló LM Cipoletti.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Debido a la falta de luz natural y lo complejo del terreno, personal de Bomberos debió asistir con equipos de iluminación para que se pudieran continuar los rastrillajes y la recolección de evidencia durante la noche.

Ana Lía Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Durante los 19 días que estuvo desaparecida, la Policía de Río Negro y el MPF barajaron diversas hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

La pista más firme que tenían los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público . Los registros fílmicos lograron reconstruir que la mujer se había tomado un colectivo de la línea 51 y que había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.

En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se habían concentrado en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina.

Fuente: TN