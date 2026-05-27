Elevaron la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda de Guadalupe Lucero tras 5 años desaparecida

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa para quien aporte datos útiles sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone , de 5 años, desaparecida en la ciudad de San Luis desde el 14 de junio de 2021 . Según el Boletín Oficial, esta actualización responde al tiempo transcurrido desde la oferta inicial y a un pedido formulado en abril de 2026 por el equipo fiscal que interviene en la causa.

La medida fue firmada el 26 de mayo por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva y entró en vigor el 27 de mayo, de acuerdo con el Boletín Oficial. El nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000, que había sido fijada por la Resolución 434/2021, según el mismo texto oficial.

La resolución precisa que Guadalupe Belén Lucero Cialone fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis . La recompensa está dirigida a quienes brinden información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos

El texto agrega que la solicitud incluyó la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches por una imagen de la menor proyectada a su edad actual . Esa actualización se suma a una modificación previa dispuesta en 2023, cuando se reemplazó la imagen incorporada en el afiche de difusión para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición.

La resolución también recuerda que la causa por la alerta Sofía tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis. El fundamento legal de la decisión se apoya en la Ley 26.538 y en la Resolución 828/2019. Esa normativa establece que los montos de las recompensas pueden modificarse por la complejidad y gravedad del delito y que deben actualizarse en consideración al tiempo transcurrido desde el ofrecimiento original.

El pago será realizado por el ministerio o en el lugar que designe una representante de esa cartera, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada. Además, el procedimiento preserva la identidad de la persona que suministre los datos .

A principios de Mayo, la abogada Soledad Poma de Otaegui solicitó a la Justicia Federal que incorpore al expediente por la desaparición de Guadalupe Lucero la reciente imputación contra su abuelo paterno , Roque Lucero, por el presunto abuso sexual. Esto reordena las sospechas en una causa abierta desde 2021 en San Luis y que en junio cumplirá cinco años sin indicios sobre el destino de la menor.

La letrada sostuvo que también existen dos denuncias por abuso sexual gravemente ultrajante contra Lucero. En una de ellas ya hubo formulación de cargos en la justicia provincial, mientras que en la otra aún se espera una Cámara Gesell y, si esa declaración resulta positiva, se impulsará una nueva imputación.

Roque Lucero no está detenido, pero tiene medidas de coerción que le impiden acercarse a las víctimas, según explicó Poma de Otaegui. La abogada agregó que, a partir de la denuncia, se dictó una orden de restricción y el imputado debió mudarse de domicilio.

Fuentes judiciales confirmaron que la pesquisa se encuentra en etapa preliminar. “Ahora en junio van a ser cinco años que Guadalupe desapareció. En San Luis no nos olvidamos de que Guadalupe desapareció y que no tuvimos ningún tipo de indicio ni nada de qué pasó con ella ”, recalcó la abogada.

Fuente: Infobae