En medio de los reclamos a Kicillof desde el Garrahan, legisladores libertarios se presentaron en el IOMA para exigir información sobre la deuda provincial

Senadores y diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) se concentraron este jueves en la sede central de IOMA, en La Plata , para pedir un acceso a la información pública de la entidad sobre el estado financiero, prestacional y administrativo, en medio de cancelaciones en los servicios, paro de profesionales y críticas al gobernador Axel Kicillof por no saldar la deuda con el Hospital Garrahan.

"Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a la atención médica", sostuvo el presidente del bloque de senadores provinciales, Carlos Curestis.

La iniciativa se hizo en el marco de la parálisis legislativa que denuncia La Libertad Avanza (LLA) ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la Provincia y que no permite tratar temas urgentes como la crisis de IOMA, dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por sus aportes.

"Ese monto representa recursos que podrían destinarse directamente a la atención de niños con cáncer (el Garrahan atiende más del 40-50% de los casos pediátricos oncológicos del país, más de 500 nuevos casos por año , con sobrevida cercana al 80% gracias a tratamientos de alta complejidad)", dijeron desde la Casa Rosada.

En la previa de esta movilización, la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno le había reclamado el miércoles a Axel Kicillof que pague los 9.151.216.131 pesos que la Provincia le debe al Garrahan a través de IOMA por prestaciones a niños.

PAGUEN LO QUE DEBEN YA Efectivamente, esa es la deuda real que tienen con los chicos con cáncer, Ministro: $9.151.216.131 que la Provincia de Buenos Aires (a través de IOMA) le debe al Hospital Garrahan por prestaciones a niños bonaerenses. No es una “mentira”. Es la cifra que… https://t.co/9snRg9iTnu

Además de Curestis, concurrieron a la sede de IOMA para presentar el documento Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera, por el bloque de senadores.

En tanto, por el bloque de Diputados estuvieron Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

El documento solicita información detallada sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria, entre otros puntos.

Además, el informe reúne proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos.

La situación para los afiliados y los profesionales de IOMA sigue en caída y para este viernes los psicólogos anunciaron un paro de actividades.

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El funcionario de Kicillof aseguró que el Gobierno de Javier Milei "ataca la situación del IOMA porque no tiene respuestas serias para la salud".

“El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, explicó Kreplak.

Y agregó: “Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura”.

En ese sentido, detalló que entre 2023 y 2025 la obra social bonaerense incrementó un 40% las consultas ambulatorias , un 8% las prácticas de diagnóstico por imágenes, un 27% la cobertura de medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones de prótesis.

“Hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales, que también tienen IOMA, generan mensualmente un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”, sostuvo.

Fuente: Clarín