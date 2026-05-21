¿Macri candidato?: cuáles son las chances reales de que se anime a competir contra Milei

Como sucede en sus partidas de bridge, cada vez que Mauricio Macri juega una carta en la política va a fondo. Si el ex presidente no está convencido, es difícil que decida acelerar, aunque sí va dando señales en el camino que pueden ir interpretándose.

Por estos días, Macri atraviesa uno de los períodos de mayor actividad en términos políticos desde que dejó la presidencia , el 10 de diciembre de 2019. Una suerte de brisa renovada, que coincide con cambios en su vida personal.

Soltero desde enero, no parece casual verlo en constante movimiento, en actividades con amigos y familia e involucrado en un incipiente romance. Ese momento coincide con una decisión propia de volver a caminar y propiciar encuentros que resulten atractivos al círculo rojo. No hay dudas de que Macri está de regreso. La incógnita es hasta dónde va a querer jugar.

Sin diálogo con Javier Milei desde octubre del año pasado, Macri ha decidido mostrarse crítico de la gestión presidencial. En un encuentro organizado este jueves, dijo que el Presidente se cree una suerte de "profeta" y aprovechó para dejarle un mensaje a todo el universo libertario y a Martín Menem , quien el domingo en una nota con Clarín dijo que una eventual candidatura del ex jefe de Estado en 2027 sería favorecer al kirchnerismo.

"Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años", soltó en un intercambio breve con periodistas. Fue un mensaje directo a la interna entre el PRO y La Libertad Avanza, aliados casi incondicionales por dos años, pero con insinuaciones constantes de una posible ruptura hacia el año próximo.

Ya son por lo menos cinco los momentos este año en los que Macri, con frases o gestos, dejó abierta una posible candidatura para 2027. En el encuentro de Parque Norte en el que relanzó al PRO, en una cena de la Fundación Pensar, en visitas que hizo a Corrientes y Chaco, en un acto en Olivos y en su participación de este jueves en el foro sobre Democracia y Polarización.

¿Significa que Macri va a ser candidato? Por ahora son apenas señales, lejos de confirmarse, a más de un año de las elecciones. El ex presidente está sondeando el terreno, pero a menos que haya garantías de que va a ser competitivo, difícilmente juegue.

Algunas encuestas que se conocieron en el último mes, frente a una caída de imagen positiva de Milei, lo mostraron como un candidato apetecible para buena parte del electorado de centro que se le fue al PRO en 2023 y que viró a La Libertad Avanza.

Por ahora no es trasladable en intención de voto, pero así como en su momento Milei pasó de tercera fuerza sin chances a ganar un balotaje, en el macrismo creen que si se conjugan varios factores, a Macri le podría pasar lo mismo si decide jugar en 2027. Lo seguro es que Macri no va a jugar si no tiene esa seguridad de salir a la cancha con chances reales de pelear la presidencia.

En ese camino, además de construir alianzas, necesita que Milei entre en una pendiente que deteriore su nivel de gestión pero que no fortalezca al candidato natural que surja de la oposición, como puede ser Axel Kicillof o quien surja desde el peronismo.

En paralelo, es seguro que Macri no va a romper definitivamente con el Gobierno durante este año, por lo menos. Las coincidencias que tienen en materia macroeconómica siguen vigentes, e incluso el respeto mutuo. Las formas son lo que más los diferencian, con el agravante del caso Adorni, que fue lo que terminó de separar a Macri de la estrategia de Casa Rosada de mantenerlo en el cargo.

Parece poco probable que de cara al año que viene libertarios y macristas no coincidan en una candidatura común para la provincia de Buenos Aires , que podría encarnar Diego Santilli. Hay algunos que hasta piensan en un posible acuerdo en la Ciudad, o en una PASO entre Jorge Macri y el candidato que surja del mileísmo. Es el escenario menos factible, pero no está descartado y por eso nadie se puede dar el lujo de hacer crujur la interna tan temprano.

Fuente: Clarín