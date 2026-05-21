Renunció un funcionario del Ministerio de Seguridad que responde a Patricia Bullrich

Federico Angelini, el subsecretario de Intervención Federal que había llegado al Ministerio de Seguridad Nacional hace dos años con la gestión de Patricia Bullrich, presentó este jueves su renuncia al cargo para sumarse a la gestión del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro .

La dimisión de Angelini se da en medio de la tirantez en la relación entre Bullrich y la Casa Rosada, luego de que la senadora pidiera públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada ante las críticas que arrecian sobre su figura por el incremento patrimonial que experimentó tras su llegada al Gobierno.

Angelini, de 49 años, es oriundo de Rosario, licenciado en sistemas y fue diputado nacional por el PRO. También como vicepresidente del PRO la reemplazó a Bullrich en la presidencia del partido que fundó Mauricio Macri durante la campaña electoral y fue precandidato a gobernador de Santa Fe en una de las listas de las primarias, en las que terminó derrotado precisamente por Maximiliano Pullaro, quien ganó las elecciones en la provincia.

Desde el entorno de Angelini confirmaron esta noche a Clarín que presentó su "renuncia para dedicarse exclusivamente al trabajo en su provincia". Y , aclararon que " no se trata de ninguna interna o malestar" en el Ministerio que dirige Alejandra Monteoliva, quien a diferencia de su predecesora mantiene un fluido diálogo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En tanto, desde Santa Fe otras fuentes dijeron a este diario que efectivamente Angelini "se sumará al Gobierno provincial", aunque no tenían aún precisiones sobre el cargo que ocupará el rosarino y tampoco pudieron confirmar si hará un desembarco también en el área de Seguridad.

Para evitar cualquier tipo de suspicacias, las fuentes afirmaron que la decisión estaba tomada mucho antes de que estallaran las diferencias entre Patricia Bullrich y algunos sectores de la Casa Rosada.

El cargo que ocupaba, en la Subsecretaría de Intervención Federal, se encarga de la planificación operativa de políticas de seguridad a escala territorial, asistir en el diseño operativo de las fuerzas de seguridad, colaborar en las acciones de las policías provinciales con las fuerzas federales, políticas de prevención del delito y las violencias, la profesionalización de los animales de apoyo profesional y el desarrollo integral de las zonas de frontera.

De hecho desde allí fue uno de los principales impulsores del Plan Bandera en Rosario, la fuerte apuesta de Bullrich y el gobierno de Pullaro para desmantelar las organizaciones y operaciones del narcotráfico en esa ciudad que en las últimas dos décadas vio crecer a esas agrupaciones delictivas en forma descontrolada, al punto que llegaron a tirotear y amenazar a autoridades y edificios del Poder Judicial.

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Si bien el ahora ex funcionario no hizo declaraciones tras su renuncia, en uno de sus últimos posteos en redes sociales, el martes último resaltó que "la reiterancia ya es ley. La baja de imputabilidad avanza. Y el Estado volvió a enfrentar al crimen".

"Atrás va quedando el pasado cuando las bandas narco usaban menores porque sabían que el sistema los dejaba entrar y salir. Eso empezó a cambiar gracias a una decisión política firme: orden, ley y fin de la impunidad", añadió en su Instagram.

Editora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín