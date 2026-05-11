Empieza el juicio por el caso del albañil que murió atropellado por un joven que pasó en rojo un semáforo

A un año del trágico accidente que terminó con la vida de Eduardo André Accastello , el albañil de 45 años que fue atropellado por un joven que iba en moto, finalmente comienza el juicio. El proceso arrancará este lunes 11 de mayo y en total se realizarán tres audiencias.

El caso sacudió a la ciudad de Colón , en el norte de la provincia de Buenos Aires, cuando el 7 de mayo de 2025, Eduardo, de 45 años, fue embestido por una moto conducida por un joven de 16 que cruzó un semáforo en rojo. El brutal impacto, registrado por cámaras de seguridad, lo dejó gravemente herido y lo obligó a pelear por su vida durante seis meses, hasta que murió en noviembre.

La familia de Eduardo, que era el sostén económico y emocional de sus tres hijos, exige justicia. La carátula ya fue modificada a homicidio y el fiscal buscará probar que hubo dolo en la conducta del acusado, quien el próximo 15 de mayo cumplirá 18 años.

El informe final de la autopsia y los testimonios médicos fueron determinantes para que el tribunal aceptara el cambio de carátula. En la causa interviene el fiscal Horacio Oldani, a cargo de la investigación.

Según la autopsia, a la que accedió TN , Accastello murió por un paro cardíaco provocado por las graves lesiones que sufrió en el accidente. El informe describe un fuerte golpe en la cabeza, con secuelas de las operaciones a las que fue sometido, además de un cuadro delicado que se fue agravando con el tiempo.

También se detectó acumulación de líquido en distintas partes del cuerpo, lo que reflejó la gravedad de su estado tras el impacto. Para los peritos, la muerte está directamente vinculada con las heridas que le causó el choque .

La fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio en agosto del año pasado. En el documento, el Ministerio Público sostuvo que el acusado actuó “ con conciencia y voluntad ”, poniendo en riesgo la vida de terceros y provocando un hecho de extrema gravedad.

Según la reconstrucción del hecho, el joven cruzó el semáforo en rojo y embistió de costado la moto de Eduardo, que estaba detenido y acababa de avanzar con la luz verde. El choque fue tan violento que Eduardo cayó al pavimento con la moto encima y sufrió lesiones graves en la cabeza y el pecho que le costaron la vida.

Este 7 de mayo se cumplió un año del accidente que cambió para siempre la vida de la familia Accastello. Durante este tiempo, los familiares denunciaron demoras en la atención médica y la falta de una prótesis que podría haber mejorado la calidad de vida de Eduardo.

“ Estaba sufriendo mucho, pedimos que lo sedaran porque no aguantaba más. La prótesis nunca llegó, y con eso podría haber sobrevivido, aunque no fuese igual que antes del accidente ”, lamentó su hermana, Alejandra.

Fuente: TN