El subsecretario de Políticas Universitarias le restó importancia a la masiva marcha federal y afirmó: “La ley de financiamiento nació muerta”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , habló este miércoles tras la masiva marcha federal universitaria y, si bien consideró que "tienen derecho a manifestarse", marcó que "podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí" .

La manifestación que congregó ayer a cientos de miles de estudiantes, trabajadores universitarios y otros integrantes de la comunidad educativa en todo el país reclamaba al Gobierno nacional que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario , aprobada y ratificada por el Congreso.

Sin embargo, Álvarez marcó: "La ley de Financiamiento nació muerta, porque viola el principio presupuestario" .

"Es un sistema democrático donde siempre hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un Gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen", señaló el subsecretario en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: "Esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen por elecciones, no quien junta más gente. Vos podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí".

"Ojalá haciendo manifestaciones pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron" , expresó y ratificó la postura del Gobierno sobre la marcha: "Es política, estaba organizada por partidos opositores".

En ese sentido, Álvarez respondió las declaraciones del rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, quien acusó al Gobierno de "desoir a la Justicia" y "coquetear con los bordes de la democracia" por no cumplir con la Ley de Financiamiento.

"Anselmo Torres hablando como si fuera un inocente profesor pero es un político profesional. Si googleás, vas a ver todas las fotos con (Axel) Kicillof. Y le dio el honoris causa a Cristina (Kirchner)", apuntó el subsecretario.

Y agregó: "Uno trata de no ir a cuestiones personales pero no nos acusen de querer destruir el sistema universitario cuando justamente lo queremos salvar de quienes se aprovechan de él y lo llevan a la destrucción".

"El sistema funciona para generar graduados y tenemos una desvirtuación completa de eso. Parece que la función es pagar salarios a las estructuras políticas", advirtió el funcionario y afirmó que desde el Gobierno "queremos corregir la desvirtuación total del sentido de la universidad pública".

En ese marco, el funcionario reiteró una comparación que había hecho ayer antes de la marcha en otra entrevista radial, donde detalló que en "la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), cada ingeniero cuesta 42 millones de pesos", mientras que en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) "un graduado sale 423 millones".

Consultado sobre la posibilidad de incorporar un examen de ingreso en las universidades, Álvarez indicó que "con la ley de Educación Superior como está hoy, no podemos obligarlos. Podemos autorizar, como hicimos con los extranjeros, que autorizamos cobrarles, pero ninguna universidad lo hace".

En ese sentido, consideró que el extranjero "es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país", y señaló que "Argentina es un país abierto a la inmigración pero la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar".

Por eso, Álvarez exhortó a "cambiar la lógica de que todo es un derecho absoluto, donde nada es un esfuerzo, para tener que empezar a ganarte el lugar de algo valioso. La restricción presupuestaria nos lleva a evaluar dónde es más importante ".

Fuente: Clarín