El sommier no va más: la tendencia en 2026 más práctica y que optimiza el espacio

Durante años, el sommier fue una de las opciones más elegidas para dormir gracias a su comodidad y diseño. Sin embargo, en 2026 las tendencias en decoración apuntan a soluciones más funcionales, livianas y versátiles , especialmente en espacios donde cada metro cuenta.

En ese contexto, empezó a ganar protagonismo una alternativa que combina descanso y organización: la cama plataforma con cajones . Se trata de una opción más práctica que el sommier tradicional, con una estética más limpia y sin resignar comodidad.

La cama plataforma con cajones integrados incorpora espacios de guardado en la base, ya sea en los laterales o en la parte frontal. Esto permite aprovechar al máximo un sector que muchas veces queda desaprovechado.

Su diseño combina descanso, orden y funcionalidad en una sola estructura, lo que la convierte en una de las opciones más elegidas en dormitorios modernos.

Estas características la vuelven una opción mucho más práctica para el uso diario y ayudan a mantener el dormitorio ordenado y despejado .

Uno de los principales motivos por los que esta cama se volvió tendencia en 2026 es su capacidad para optimizar ambientes pequeños . En departamentos o habitaciones donde el espacio es limitado, permite sumar guardado sin necesidad de incorporar más muebles.

La cama plataforma con cajones responde a una tendencia cada vez más fuerte en diseño interior: dejar atrás los muebles pesados y apostar por líneas simples, funcionales y modernas .

Además de mejorar la estética del ambiente, ofrece una solución concreta a una necesidad clave: aprovechar mejor el espacio sin perder comodidad .

Fuente: TN