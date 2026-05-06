Confucio, filósofo chino, adelantó en el 500 a.C.: “Aquel que mueve montañas empieza apartando piedritas”

Confucio , una de las figuras más influyentes del pensamiento oriental, dejó una frase que sigue vigente más de dos mil años después: “Aquel que mueve montañas empieza apartando piedritas” .

En un contexto actual donde todo parece urgente y los resultados se esperan de inmediato, esta idea propone lo contrario: avanzar de a poco, pero avanzar igual .

La enseñanza no habla de fuerza ni de gestos heroicos, sino de constancia y paciencia . De entender que cualquier objetivo, por más grande que parezca, se construye a partir de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo .

En la vida cotidiana, es común frustrarse cuando los cambios no llegan rápido. Empezar un proyecto, estudiar, entrenar o modificar un hábito puede sentirse agobiante si se mira todo el recorrido de una sola vez.

Ahí es donde aparece esta lógica: no pensar en la montaña, sino en la primera piedra . Ese paso inicial, que muchas veces parece insignificante, es en realidad el que pone todo en movimiento .

Incluso desde la psicología moderna se respalda esta idea: dividir metas grandes en objetivos pequeños ayuda a reducir la ansiedad y aumenta las probabilidades de sostener el esfuerzo en el tiempo.

Uno de los principales obstáculos no suele ser la dificultad del objetivo, sino cómo lo percibimos . Cuando algo parece demasiado grande, la reacción más común es postergarlo o evitarlo.

Este fenómeno, conocido como procrastinación , suele estar más relacionado con el miedo, la presión o la sobrecarga mental que con la falta de capacidad.

Por eso, enfocarse en tareas simples y alcanzables puede ser una forma efectiva de romper ese bloqueo inicial .

Aplicar esta filosofía no implica hacer menos, sino hacerlo de otra manera. Algunos ejemplos cotidianos lo muestran con claridad:

Con el tiempo, esas pequeñas acciones —esas “piedritas”— se acumulan y generan cambios reales y sostenibles , muchas veces sin que se noten en el corto plazo.

Fuente: TN