Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 6 provincias para hoy, miércoles 6 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 6 de mayo en algunas zonas de Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , San Luis , La Pampa , Río Negro y toda la provincia de Buenos Aires , incluida CABA .

Además, en gran parte de PBA y La Pampa rige una alerta naranja , con fenómenos de mayor intensidad.

El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas fuertes , con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm . También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

En cuanto a las zonas en alerta naranja , las tormentas fuertes estarán acompañadas por ráfagas que podrían superar los 90 km/h y se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm .

Si bien la alerta amarilla rige durante la noche, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta condiciones inestables a lo largo de todo el día.

Durante la mañana , se esperan tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40% y una temperatura cercana a los 21°C . El viento soplará leve desde el noreste.

Hacia la tarde , las condiciones empeoran y se prevén tormentas más generalizadas , con probabilidades de lluvia que aumentan al 40%–70% y una temperatura máxima que rondará los 23°C .

Por la noche , hay alerta amarilla por tormentas fuertes , con una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70% y un descenso de la temperatura hasta los 19°C . El viento continuará desde el sector norte, con intensidad leve a moderada.

Fuente: TN