PINAMAR: Volcó un auto en el acceso a la ciudad y la conductora resultó herida

ZONALES

Imagen Radio Power





Una mujer resultó herida en la mañana de este miércoles en el acceso a Pinamar; a pocos metros del característico árbol con el cartel identificatorio de la localidad, lo que dejó como saldo a la conductora con heridas.





Todo ocurrió justo frente a la terminal de ómnibus en donde existen pilotes de madera de color blanco al costado del camino en donde un Renault Clio de color gris que salía de la ciudad se salió de la calzada y dio, al menos, un tumbo.





La conductora fue retirada por la ventanilla del acompañante y llevado al Hospital Municipal. En tanto los bomberos procedieron al corte de corriente y a dar vuelta el vehículo.



